Cral Eni, Nuovo Spazio Teatro presenta la sua 47esima stagione. Il programma

A partire dal 12 ottobre al Cral Eni sarà possibile fruire di un repertorio vario che parte dal teatro del Novecento per arrivare al teatro dell’Assurdo, con la tappa intermedia che prevede una serata speciale di Capodanno

di Francesca Mazzanti

La compagnia teatrale Nuovo Spazio Teatro inaugura la 47esima stagione teatrale della sua storia, la stagione 2024-25. A partire dal 12 ottobre al Cral Eni sarà possibile fruire di un repertorio vario che parte dal teatro del Novecento per arrivare al teatro dell’Assurdo, con la tappa intermedia che prevede una serata speciale di Capodanno.

La stagione verrà inaugurata il 12 e il 13 ottobre con la messa in scena della locandiera di Goldoni. “Questo testo per noi è stata una riscoperta – spiega il regista Maurizio Canovaro, presidente dell’associazione Nuovo Teatro Dell’Aglio – si potrebbe definire la protagonista come l’antenata della donna moderna, è lei che tiene i conti della locanda, tiene a bada gli uomini e colei che alla fine risulta l’unico personaggio positivo della commedia”.

A seguire, il 9, 10 e 17 novembre verrà messo in scena Le sedie di Ionesco. “Questo può essere definito il capolavoro di Ionesco – dichiara la regista e attrice Gabriella Pacinotti – E’ stata una sfida trovare una chiave di lettura comprensibile al pubblico perché questo testo rientra nella tradizione del Teatro dell’assurdo, meno conosciuto a livello popolare, e per questo più rischioso. Nonostante la complessità, l’opera parla direttamente agli uomini e alle donne di oggi. Lo scopo principale dei due protagonisti è quello di lasciare disperatamente un messaggio ai posteri ma falliranno nella loro missione. Ognuno di noi può rispecchiarsi in questo tentativo fallace nella nostra società, caratterizzata dall’incomunicabilità e l’incapacità di lasciare memoria permanente”.

Il programma continua con la serata di capodanno, che prevede oltre alla rappresentazione della commedia inglese Calendar Girls, una cena all’interno del teatro Cral Eni e a seguire uno spettacolo riservato esclusivamente a chi parteciperà all’evento.

“Calendar Girls di T. Firth, che verrà replicato il 18, 19 e 26 gennaio, è ormai un classico nel mondo anglosassone – spiega il regista Mark Eaton – ma è la prima volta che viene messa in scena da una compagnia amatoriale. La commedia è tratta dalla storia vera di un gruppo di signore dello Yorkshire, che alla morte del marito di una di loro dovuta ad un tumore, decidono di fare un calendario di nudo per poi devolvere il ricavato alla ricerca della cura per il cancro”.

Il 15, 16 e 23 febbraio saranno invece messa in scena due opere di Pirandello: Cecè, diretto da Gaia Bastianon, e L’uomo dal fiore in bocca, diretto da Simonetta Del Cittadino, uno dei testi più noti e difficili dell’autore. Del Cittadino infatti spiega: “La difficoltà di questo testo è notevole, è la trasposizione teatrale dalla novella La morte addosso, che è formata da un lungo monologo del protagonista senza nessuna sequenza narrativa. Il ruolo verrà interpretato dall’attore Giorgio Algranti in grado di rendere l’intensità del testo e mantenere la presenza scenica a lungo”.

La stagione verrà chiusa il 12 e 13 aprile con il Laboratorio “La Vicinissime”, con lo spettacolo dedicato al teatro comico di Achille Campanile.

Il costo dei biglietti è di 10 euro, 5 per gli studenti, ed è possibile acquistarli online sul sito ticketone.

“La realizzazione di questi spettacoli – sottolinea Mark Eaton – quest’anno è stata possibile grazie al sostegno fondamentale del nostro sponsor, My English School, scuola di inglese che promuove un approccio moderno allo studio della lingua.”

Condividi:

Riproduzione riservata ©