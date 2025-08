Creative Girl – Concerto Duo Nuages pianoforte a 4 mani

Attraverso le biografie e le musiche di Amy Beach, Fanny Hensel Mendelssohn, Mel Bonis e Cécile Chaminade, musiciste e compositrici a cavallo tra XIX e XX secolo, veniamo guidati in un programma di raro ascolto. Appuntamento

Creative Girl – Concerto Duo Nuages pianoforte a 4 mani. Cristina Donnini & Scilla Lenzi con la partecipazione di Marianna Pace, voce recitante. Il concerto presenta un programma tutto al femminile non solo per le interpreti, ma anche per la scelta musicale che vede pagine di sole compositrici, spesso lasciate in secondo piano – a dispetto del loro valore – proprio perché donne. Appuntamento oggi, 3 agosto, alle 18 al Centro Donna in Largo Strozzi (ingresso libero).

Attraverso le biografie e le musiche di Amy Beach, Fanny Hensel Mendelssohn, Mel Bonis e Cécile Chaminade, musiciste e compositrici a cavallo tra XIX e XX secolo, veniamo guidati in un programma di raro ascolto che vuole raccontare la loro vita, la loro musica e la loro lotta per ottenere un meritato riconoscimento.

