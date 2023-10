Cronache di civiltà scomparse alla libreria Giunti

L’Associazione Archeosofica fondata da Tommaso Palamidessi nel 1968 si occupa di numerosi temi culturali e scientifici indagati secondo una chiave nuova

Da Ottobre ritorna con un ciclo di quattro incontri dal titolo “Cronache di civiltà scomparse”. Gli incontri si terranno il sabato pomeriggio alle 17 alla libreria Giunti in via Grande a Livorno. Il 7 ottobre parleremo di Atlantide il continente scomparso e ritrovato, per poi i sabati successivi passare alla tradizione arcaica degli Etruschi, ai misteri e al simbolismo dell’Antico Egitto e concludere sabato 28 ottobre con la storia e il mito della civiltà Minoica.

Le iniziative sono tutte gratuite e a ingresso libero. Invitiamo tutti a partecipare per conoscere e approfondire questi temi antichi e profondi e scoprirne il risvolto attuale e utile all’evoluzione dell’uomo.

