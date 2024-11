Crossover, primo incontro ufficiale tra gli imprenditori del consorzio

Foto di Emanuele Carmassi. Da sinistra: Renzo Nista (Marini Pandolfi - Gruppo Comet), Roberto Canessa (CEC), Graziano Girotto (Progetto Ambiente)

Si è tenuto a “Le Botteghe” a Livorno il primo incontro ufficiale del consorzio Crossover, con la partecipazione degli imprenditori aderenti. La serata è stata aperta dal presidente Roberto Canessa, che ha illustrato gli obiettivi del consorzio e il percorso che ha portato alla sua costituzione.

L’evento ha visto anche una tavola rotonda moderata da Valentina Vergani, che ha coinvolto imprenditori e rappresentanti delle aziende consorziate in un confronto costruttivo. È stata un’occasione per condividere idee e progetti, creando una base solida per una collaborazione strutturata e rafforzando le relazioni tra le imprese. Questo primo incontro ha così segnato un passo importante verso un’identità e una visione condivise.

Durante la serata, Stefano Pampaloni (Zaki Srl) ha presentato il nuovo sito web del consorzio, disponibile su www.crossoverservizi.it. Il sito, progettato come piattaforma corporate, permette di conoscere tutte le aziende partecipanti, offrendo una sezione dedicata a ciascuna e una chiara dichiarazione degli scopi del consorzio. L’obiettivo è fornire visibilità alle imprese consorziate e comunicare l’impegno di Crossover verso una crescita condivisa e un supporto esteso al territorio, che da Livorno si estende anche oltre i confini provinciali.

Che cosa è Crossover

Crossover è un consorzio che riunisce aziende operanti in diversi settori – dalla gestione degli impianti industriali alla logistica, dalle costruzioni ai servizi professionali e alla comunicazione – e si fonda su valori che superano la pura crescita economica. Nato a Livorno ma con ambizioni nazionali, Crossover mira a promuovere innovazione, rafforzare i legami imprenditoriali e sviluppare una rete collaborativa.

Uno degli impegni centrali del consorzio è il sostegno sociale, con un particolare focus su iniziative sportive, attraverso le quali favorisce la crescita delle comunità locali e dimostra l’importanza di restituire valore al territorio. Grazie al supporto a diverse realtà sportive, Crossover contribuisce a diffondere i valori di inclusione e benessere legati allo sport, estendendo l’impatto positivo ben oltre il contesto livornese.

Chi sono le aziende del Consorzio

Nel consiglio di amministrazione figurano il presidente ing. Roberto Canessa (CEC), Graziano Girotto (Progetto Ambiente), Renzo Nista (Comet Marini Pandolfi) e l’avv. Sara Abrami.

I soci fondatori includono: Bagni Lido, ABC Elettroimpianti, FEMILI, Zaki Creative Digital Agency, Oltremare, Isogreentech, CEC, Comet Marini Pandolfi, Progetto Ambiente, Tuttotelefono, Toscoservice. Le aziende sostenitrici del consorzio comprendono: Ghiomelli, CB Studio, FondoEasy, COET, FisioSport, Carrozzeria Labronica, Contar, Nobili Pubblicità, Ireos, Scar, Lorenzini & C, D Più, C.S. Welding, Scotto e Frattini, Etrusca Service, Cecom, Chianti Banca, Martelli termoidraulica, George Menaboni, Abate.

Espansione e prospettive per il futuro

Crossover offre alle aziende l’opportunità di aderire al consorzio e beneficiare di numerosi vantaggi, tra cui:

Accesso a una rete collaborativa : possibilità di creare sinergie con altre imprese per sviluppare progetti comuni e condividere competenze.

: possibilità di creare sinergie con altre imprese per sviluppare progetti comuni e condividere competenze. Servizi condivisi : ottimizzazione delle risorse attraverso l’utilizzo di servizi comuni, riducendo i costi operativi.

: ottimizzazione delle risorse attraverso l’utilizzo di servizi comuni, riducendo i costi operativi. Iniziative promozionali congiunte : partecipazione a campagne di marketing collettive per aumentare la visibilità sul mercato.

: partecipazione a campagne di marketing collettive per aumentare la visibilità sul mercato. Formazione e aggiornamento : accesso a programmi formativi per migliorare le competenze del personale e rimanere competitivi.

: accesso a programmi formativi per migliorare le competenze del personale e rimanere competitivi. Supporto allo sviluppo territoriale: contributo attivo alla crescita economica e sociale del territorio attraverso progetti mirati.

Pur avendo la sua base a Livorno, Crossover ha già ampliato il proprio raggio d’azione oltre i confini cittadini, accogliendo aziende provenienti da altre province. Questa espansione testimonia la volontà del consorzio di creare un modello di collaborazione replicabile su scala regionale.

Per maggiori informazioni e per partecipare: www.crossoverservizi.it

