“Crumbling world”, in mostra le immagini “distorte” di Luca Misuri

Mercoledì 30 aprile alle 18 si inaugura l’esposizione di fotografie, a cura di Cristina Olivieri, generate dall’artista livornese con una tecnica insolita e originale

Prosegue il dialogo tra buon cibo e cultura con la terza mostra all’Amedeo Restaurant in via Mayer 52 di fronte al teatro Goldoni. E’ la volta delle immagini “distorte” che fanno parte del progetto “Crumbling World” di Luca Misuri. Mercoledì 30 aprile alle 18 si inaugura l’esposizione di fotografie, a cura di Cristina Olivieri, generate dall’artista livornese con una tecnica insolita e originale.

“ Generazione anni ’80 – dice Misuri – mi cimento fin dall’ età adolescenziale ad i primi esperimenti con videocamere ed handycam a supporto visuale di composizioni sonore create grazie all’ausilio di loop station, ancora in uso nei progetti performativi attivi ad oggi”. La sua filosofia artistica verte su alcuni semplici concetti tra cui: Far prevalere l’elemento creativo umano sul potenziale tecnologico della “macchina” e mettere in difficoltà la “macchina” per estrarvi un linguaggio totalmente non convenzionale.

L’ ultimo progetto “Crumbling World” verte su questi due concetti base, espressi utilizzando la tecnologia più popolare, un iPhone, messa in “difficoltà”. Le immagini infatti nascono grazie all’utilizzo dell’impostazione panoramica presente sugli iPhone, con la quale crea la loro caratteristica distorsione senza alcuna manipolazione di programmi di editing fotografico.

Come supporto e cornice in alcuni casi Luca Misuri ha deciso di sfruttare la forma ad oggi più popolare, quella dell’iPad, intesa come una finestra tecnologica attraverso la quale percepisce il mondo di oggi.

Nato a Livorno il 3 gennaio 1980 Luca Misuri ho esposto in varie collettive tra le città di Livorno, Firenze, Barga, Losanna. Finalista nel 2024 del premio Combat, dal 2022 ha creato uno spazio di confronto artistico, “Studio 124”, nel quale cerca di fare incontrare e “contaminare” artisti del panorama livornese e non con l’obiettivo di generare progetti non individuali.

Le opere si potranno vedere nel locale aperto tutti i giorni a pranzo e nel pomeriggio dalle 18 alle 24 tra un aperitivo o una cena (chiuso la domenica).

Per informazioni sulle mostre tel 338-3451520. Amedeo Restaurant tel 375-6409444.

