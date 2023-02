Cucù è Carnevale, domenica 12 febbraio festa a Porta a Mare

La direttrice commerciale del Consorzio Porta a Mare Susanna del Moretto: "Sarà bello rivedere, dopo tanto tempo, il nostro lungo canale gremito di persone per il Carnevale". Due le giornate di festa: domenica 12 febbraio e domenica 26 febbraio con Bye Bye Carnevale. Tema di quest'anno il mare

di Lorenzo Evola

È tempo di Carnevale a Porta a Mare. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, domenica 12 febbraio è in programma “Cucù è Carnevale”, la quinta edizione di uno degli eventi più attesi, soprattutto dai più piccoli, tra giochi, musica e balli tipici all’interno della affascinante cornice di Porta a Mare.

L’idea di riportare in auge il Carnevale a Livorno nasce nel 2018 dalla volontà della direttrice commerciale del Consorzio Porta a Mare Susanna del Moretto e dalla collaborazione, confermata anche in questa occasione, con l’Associazione Targa Cecina che da anni si occupa di organizzare i festeggiamenti del Carnevale a Cecina. Ogni edizione della manifestazione – oramai punto di riferimento per tutta la cittadinanza – si contraddistingue per un tema particolare e quest’anno ad animare la piazza livornese saranno degli enormi pesci di cartapesta. Due le date da segnare in agenda per l’edizione 2023: si parte, appunto, domenica 12 febbraio, quando, partirà dalle 15 “Porta il Mare a Porta a Mare”, la sfilata incentrata sul mare con musica e baby dance tra pesci e stelle marine, per proseguire poi domenica 26 febbraio (sempre dalle 15) con “Bye Bye Carnevale”, che prevede un corteo in maschera, coreografie e ancora musica e baby dance per i bambini.

“Dopo tre anni segnati dalla pandemia e dalle restrizioni, a Livorno c’è voglia di tornare a festeggiare il Carnevale – esordisce il responsabile marketing IDG, Fabrizio Cremonini, presente alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa in compagnia di Susanna del Moretto e Domenico Giampà (neo presidente dell’Associazione Targa Cecina) – quindi ci siamo subito mossi per far ripartire una rassegna, interamente gratuita, che ha riscosso tanto successo negli anni precedenti, prima dell’interruzione forzata. Saranno due domeniche di festa per grandi e piccoli, all’insegna del divertimento sano e di quella spensieratezza necessaria, soprattutto al giorno d’oggi. Eventi di questo tipo sono molto importanti perché permettono di rafforzare il legame tra la città e la popolazione livornese con la realtà di Porta a Mare”. “Tengo a ringraziare l’Associazione Targa Cecina che come ogni anno, non fa mancare il suo supporto fondamentale per la riuscita dell’iniziativa – aggiunge Del Moretto – Sarà bello vedere, dopo tanto tempo, il nostro lungo canale gremito di persone, maschere, festa e divertimento”. “Per noi è un onore e un piacere collaborare con Porta a Mare – chiosa Giampà di Targa Cecina – per portare a Livorno lo spirito del Carnevale. Domenica 12 febbraio, grazie al lavoro del Rione Ponte, saranno presenti delle strutture in cartapesta a forma di pesci e stelle marine, mentre domenica 26 febbraio avremo sette gruppi mascherati, i quali porteranno in scena vari temi – legati in particolare al mare – rendendosi protagonisti, tra l’altro, di alcuni spettacoli per i più piccoli”.

