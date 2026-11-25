Cultura a Peso riparte al Mercato tra libri, arte e cinema

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Dal 28 novembre al 12 dicembre un calendario di iniziative gratuite per promuovere nuove forme di utilizzo degli spazi collettivi. Progetto di rigenerazione culturale promosso da coop Itinera con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e la collaborazione del Comune

Entra nella sua fase operativa “Cultura a Peso – Il Mercato delle Storie”, il progetto promosso dalla Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche – Impresa Sociale, realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e la collaborazione del Comune di Livorno, della Biblioteca Labronica, del Mercato Centrale delle Vettovaglie, di Uovo alla Pop e dell’Associazione 8 e mezzo. Il progetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico promosso dal Consiglio regionale della Toscana per sostenere la rigenerazione e la valorizzazione degli spazi pubblici o aperti al pubblico inutilizzati o sottoutilizzati, attraverso la realizzazione di attività culturali, artistiche e aggregative. Un’importante opportunità offerta dal Consiglio regionale per promuovere nuove forme di utilizzo degli spazi collettivi, favorire la partecipazione attiva delle comunità locali, rafforzare la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e sostenere processi di inclusione, accessibilità e crescita culturale dei territori. In questo contesto si inserisce il rilancio di Cultura a Peso, il banco culturale inaugurato da Itinera nel 2016 nella sala delle Gabbrigiane del Mercato Centrale, nato da un’idea semplice ma significativa: proporre la cultura come un bene di prima necessità, portandola nei luoghi della vita quotidiana. Il Mercato delle Vettovaglie, oltre a rappresentare un importante centro commerciale, è uno dei luoghi più significativi dell’identità livornese: uno spazio di relazioni, tradizioni, incontri e scambi, custode di un patrimonio di storie e memorie che appartiene all’intera città. L’obiettivo del progetto è valorizzare questa dimensione, riattivando Cultura a Peso come presidio culturale di prossimità, attraverso un programma che intreccia lettura, arte contemporanea, cinema, storia e partecipazione della cittadinanza.

Le iniziative in programma:

La biblioteca al Mercato: la cultura nella vita quotidiana

Una delle azioni centrali del progetto riguarda il potenziamento del punto di prestito librario gratuito, già attivo presso Cultura a Peso grazie alla collaborazione con la Biblioteca Labronica del Comune di Livorno. L’iniziativa intende avvicinare nuovi lettori ai servizi bibliotecari, ampliare le occasioni di accesso alla lettura e far conoscere le numerose opportunità offerte dal sistema bibliotecario cittadino. Presso il banco sarà possibile prendere in prestito libri, effettuare gratuitamente il tesseramento alla biblioteca e ricevere informazioni sulle attività culturali della città.

Prestito libri: da mercoledì a sabato dalle 9.00 alle 13.00

Per incentivare la lettura e la frequentazione del punto prestito, sarà inoltre lanciata una piccola iniziativa promozionale: ogni dieci libri presi in prestito, i lettori riceveranno un piccolo omaggio firmato Cultura a Peso. Un modo per ricordare che anche fare la spesa al Mercato può diventare un’occasione per incontrare un libro, scoprire una storia e coltivare nuovi interessi.

Il Mercato racconta: un invito a condividere storie e ricordi

Il sabato mattina dal 28 novembre al 12 dicembre compresi il banco di Cultura a Peso diventerà un punto di raccolta delle memorie del Mercato e della città. Commercianti, cittadini e frequentatori del Mercato sono invitati a portare fotografie, documenti, scritti, testimonianze personali, ricordi di famiglia e aneddoti legati alla storia di Livorno e del suo Mercato. I materiali ed i contributi raccolti saranno valutati e registrati per l’eventuale costruzione di un allestimento espositivo.

Calendario degli appuntamenti al Mercato Centrale:

SABATO 28 NOVEMBRE

9.00-13.00 – BANCO 217 CULTURA A PESO (SALA DELLE GABBRIGIANE )

Il Mercato racconta

Raccolta di testimonianze, fotografie, documenti e storie personali presso il banco di Cultura a Peso.

VENERDÌ 4 DICEMBRE

Ore 18.30 – “MaCa Family Bistrot” Mercato Centrale, negozio 30

Aperitivo letterario

Incontro con un giovane scrittore Enrico Raugi autore di“ Le statue piccole”: presentazione del libro in anteprima e aperitivo offerto al pubblico.

SABATO 5 DICEMBRE

9.00-13.00 – BANCO 217 CULTURA A PESO (SALA DELLE GABBRIGIANE )

Il Mercato racconta

Raccolta di testimonianze, fotografie, documenti e storie personali presso il banco di Cultura a Peso.

SABATO 5 DICEMBRE

Ore 10.30- partenza piazza Garibaldi

Caccia al libro

Una speciale caccia al tesoro a tema letterario, con partenza da piazza Garibaldi e arrivo al banco di Cultura a Peso, all’interno del Mercato Centrale delle Vettovaglie. Un percorso ludico e culturale alla scoperta della città, dei suoi luoghi e delle sue storie, attraverso indizi, curiosità e riferimenti al mondo dei libri. Partecipazione gratuita su prenotazione. Come si partecipa? Iscrivetevi mandando una mail a: [email protected]

SABATO 5 DICEMBRE

Ore 18.30 Mercato Centrale presso il ristorante “Alle Vettovaglie”

Il Mercato attraverso gli occhi dell’arte

Uovo alla Pop – con Libera Capezzone

Un incontro dedicato al lavoro di reinterpretazione artistica della pianta del Mercato delle Vettovaglie, attraverso i volti, i personaggi e gli esercenti che quotidianamente animano i suoi spazi. Una restituzione originale dell’identità del Mercato, in cui l’arte contemporanea dialoga con la storia, il commercio e la vita della comunità. Aperitivo offerto al pubblico.

VENERDÌ 11 DICEMBRE

Ore 18.30 Mercato Centrale presso il ristorante “Alle Vettovaglie”

8 millimetri di racconti – Cinema storia e musica dal vivo

A cura dell’Associazione 8 e mezzo, una performance cinematografica con accompagnamento musicale dal vivo, attraverso immagini, sequenze e suggestioni filmiche dedicate al mondo del Mercato. Un intreccio di linguaggi artistici per raccontare atmosfere, personaggi e dimensioni della vita quotidiana da una prospettiva diversa. Aperitivo offerto ai partecipanti

SABATO 12 DICEMBRE

9.00 alle 13.00 BANCO 217 CULTURA A PESO (SALA DELLE GABBRIGIANE )

Il Mercato racconta

Raccolta di testimonianze, fotografie, documenti e storie personali presso il banco di Cultura a Peso.

Una rete di collaborazioni per il futuro del Mercato

Il progetto si fonda sulla costruzione di una rete territoriale capace di mettere in relazione istituzioni, operatori culturali, artisti, commercianti, associazioni e cittadini, riconoscendo a ciascuno un ruolo attivo nella valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città. Fondamentale, in questo percorso, è il sostegno del Consiglio regionale della Toscana, che attraverso il proprio avviso ha scelto di investire nella capacità della cultura di rigenerare gli spazi, contrastare il sottoutilizzo dei luoghi collettivi e generare nuove opportunità di partecipazione e socialità. Altrettanto significativa è la collaborazione del Comune di Livorno, anche attraverso la Biblioteca Labronica, nella prospettiva di una cultura sempre più diffusa, accessibile e integrata nei diversi contesti della vita cittadina. La collaborazione con il Mercato Centrale delle Vettovaglie, Uovo alla Pop e l’Associazione 8 e mezzo consente inoltre di mettere in dialogo competenze, sensibilità e linguaggi differenti, contribuendo alla costruzione di una proposta culturale originale e fortemente radicata nel territorio. La rigenerazione di uno spazio non passa necessariamente attraverso interventi di trasformazione fisica, ma anche, e soprattutto, attraverso la capacità di attribuirgli nuove funzioni, creare relazioni, generare partecipazione e restituirlo alla comunità. Con “Il Mercato delle Storie”, Cultura a Peso vuole tornare a essere un luogo riconoscibile di incontro e produzione culturale, sperimentando un modello di collaborazione e animazione territoriale che possa trovare continuità anche nel 2027.

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte alla cittadinanza.

Cultura a Peso – Il Mercato delle Storie

Progetto promosso da Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche – Impresa Sociale.

Con il contributo del Consiglio regionale della Toscana.

In collaborazione con Comune di Livorno, Biblioteca Labronica, Mercato Centrale delle Vettovaglie, Uovo alla Pop e Associazione 8 e mezzo.

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