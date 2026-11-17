Cultura del rispetto, siglata un’intesa tra Consulta dei Giovani e Centro Donna

L'accordo punta a rafforzare la collaborazione su pari opportunità, consenso e contrasto alla violenza di genere. Primo appuntamento il 25 novembre con “Due passi, una relazione” e “Giochiamo alla pari” tra tango, confronto con Ambra Sabatini e lo spettacolo di Simonetta Musitano

Gli spazi del Centro Donna del Comune di Livorno hanno fatto da cornice alla presentazione dell’evento “Due passi, una relazione” feat. “Giochiamo alla pari”, in programma il 25 novembre, e alla sottoscrizione del protocollo tra il Centro Donna e la Consulta dei Giovani. L’accordo punta a rafforzare la collaborazione tra le due realtà e a promuovere nuove occasioni di partecipazione e progettazione rivolte alle giovani generazioni. La cooperazione si concretizzerà nella promozione e nella realizzazione di iniziative incentrate su pari opportunità, rispetto delle differenze, contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere. All’incontro erano presenti Libera Camici vicesindaca e assessora alle Pari opportunità, la presidente della Consulta Giovanile del Comune di Livorno Rachele Casali, l’assessore alle Politiche giovanili Michele Magnani, la dirigente del Settore Istruzione, Giovani e Partecipazione Michela Casarosa, la responsabile dell’ufficio Sistemi scolastici integrati, CRED e CIAF, politiche giovanili, pari opportunità e tutela dei diritti Silvia Bartoli, Sonia Manetti coordinatrice del Centro Donna e la presidente dell’associazione Randi Maria Teresa Vitali.

La collaborazione si concretizzerà nel primo appuntamento condiviso mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Centro Donna ospiterà “Due passi, una relazione” feat. “Giochiamo alla pari”, un pomeriggio e una serata rivolti in particolare alle giovani generazioni, per affrontare i temi del consenso, del rispetto e della libertà nelle relazioni.

L’iniziativa fa parte del programma «Novembre antiviolenza 2026» del Comune di Livorno ed è realizzata con il coinvolgimento del Centro antiviolenza dell’associazione Randi e della Consulta dei Giovani.

PROGRAMMA

Il programma del 25 novembre si aprirà alle ore 18 con “Due passi, una relazione”, un laboratorio esperienziale che utilizza il tango argentino per esplorare l’ascolto reciproco, i confini personali, il consenso e la libertà di scelta. A condurlo saranno Eleonora Paparo, psicologa, psicoterapeuta e insegnante di tango argentino, e Gabriele Sassetti, ballerino e insegnante di tango argentino.

Alle ore 20 seguirà il talk “Giochiamo alla pari”, promosso dalla Consulta dei Giovani di Livorno, con le referenti del Centro Antiviolenza Randi e la partecipazione di Ambra Sabatini, campionessa paralimpica. L’incontro sarà aperto alle domande del pubblico: ragazze e ragazzi potranno dialogare con gli ospiti, condividere riflessioni e riprendere anche i temi emersi durante il laboratorio.

Dopo il talk è previsto un momento conviviale con buffet, seguito dallo spettacolo di Simonetta Musitano, attrice, comica, doppiatrice e autrice. Attraverso la comicità e l’ironia, Musitano affronta il tema dell’identità di genere e mette in discussione stereotipi e pregiudizi.

Avvicinare ragazze e ragazzi a temi come gli stereotipi di genere, il consenso e il rispetto reciproco significa offrire strumenti per comprendere meglio le relazioni, riconoscere comportamenti di controllo e contrastare la normalizzazione della violenza. Il laboratorio, il confronto diretto con le professioniste e gli ospiti e il linguaggio dello spettacolo sono stati scelti per favorire una partecipazione attiva e rendere il dialogo accessibile e coinvolgente.

Il protocollo tra Consulta dei Giovani e Centro Donna nasce con l’intento di dare continuità a questo lavoro: uno spazio di collaborazione nel quale le due realtà possano incontrarsi, condividere competenze e progettare insieme attività ed eventi rivolti alle giovani generazioni.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.

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