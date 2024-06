Cultura e Natura, open day per addetti ai lavori in musei e parchi della provincia

Populonia

Nell'ambito del progetto Cultura e Natura, il 4 e 7 giugno Costa degli Etruschi ha previsto visite gratuite per promuovere tra gli addetti ai lavori la conoscenza di un eccezionale patrimonio culturale e naturalistico

L’ambito turistico Costa degli Etruschi organizza per martedì 4 e venerdì 7 giugno il progetto “Cultura e Natura”, due giornate di open day in svariati musei e parchi naturalistici del territorio. L’open day dei siti culturali e naturalistici è dedicato agli operatori turistici locali e agli addetti degli uffici IAT (Uffici turistici) per favorire la conoscenza di tali attrattori da parte di coloro che devono quotidianamente spiegarli ai turisti durante la prossima stagione. In tali date gli attrattori turistici sono aperti gratuitamente per gli operatori turistici e gli addetti degli uffici IAT del territorio dell’ambito, in orari dedicati e con preferibile richiesta di prenotazione. L’obiettivo del percorso è quello di approfondire la conoscenza dell’eccezionale patrimonio artistico, archeologico e naturalistico, delle modalità di fruizione e dell’offerta educativa, culturale ed esperienziale che ciascun sito offre. “Gli open day sono occasioni importanti – sottolinea Marco Pavoletti, coordinatore dell’ambito Costa degli Etruschi – attraverso le quali si vuole supportare chi opera nel turismo. Sono percorsi partecipativi durante i quali è possibile conoscere in modo dettagliato aree naturalistiche, musei e parchi archeologici, così da poter meglio chiarire ai turisti il valore e l’organizzazione di questi attrattori fondamentali per il territorio”. Per consentire l’organizzazione degli open day è altamente consigliata la prenotazione, contattando i seguenti indirizzi: [email protected]; tel. 0565.744276; cell. 345.3657277.

Questo il programma degli open day riservati a operatori turistici e addetti uffici IAT:

· Martedì 4 giugno: Museo di Storia Naturale Rosignano (orario 16-19); Parco dei Poggetti Rosignano (orario 16-17); Parco archeologico Baratti e Populonia (orario 10-18); Museo archeologico Piombino (orario 16-20); Castello di Populonia – Torre medievale – Rocca degli Appiani e Museo etrusco collezione Gasparri (orario 10-19); Parco archeominerario San Silvestro a Campiglia (orario 10-19); Museo archivio Giosué Carducci a Castagneto (orario 10-13); Casa Museo Carducci a Castagneto (orario 10-13.30 e 16-20); Museo archeologico Palazzo Bombardieri Rosignano (orario 9-13).

· Venerdì 7 giugno: Riserva Lipu Santa Luce (orario 10-13); Museo archeologico Palazzo Bombardieri Rosignano (orario 9-13); Parco dei Poggetti Rosignano (orario 16-17); Museo archeologico di Cecina (orario 10-13 e 17-20); Parco archeologico di San Vincenzino Cecina (orario 10-13 e 17-20); Parco archeominerario di San Silvestro a Campiglia (orario 10-19); Parco archeologico Baratti e Populonia (orario 10-18); Museo archeologico di Piombino (orario 9.30-15.30); Museo del Castello di Piombino (orario 16-20); Castello di Populonia-Torre medievale – Rocca degli Appiani e Museo etrusco collezione Gasparri (orario 10-19); Museo archivio Giosué Carducci a Castagneto (orario 10-13); Museo di arte sacra Castagneto Carducci (orario 10-13), Casa Museo Carducci a Castagneto (orario 10-13.30 e 16-20).

