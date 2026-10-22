Cultura, musica e buona tavola nel cuore della Venezia: serata evento a Le Botteghe 2.0

Venerdì 23 ottobre, il ristorante Le Botteghe 2.0 (piazza Domenicani 20, Livorno) ospita una serata speciale firmata dall'organizzazione Claps Eventi, pensata per offrire un’esperienza piacevole

Un appuntamento aperto a tutti che intreccia letteratura, convivialità e grande musica dal vivo nella suggestiva cornice del quartiere Venezia. Domani, venerdì 23 ottobre, il ristorante Le Botteghe 2.0 (piazza Domenicani 20, Livorno) ospita una serata speciale firmata dall’organizzazione Claps Eventi, pensata per offrire un’esperienza piacevole, informale e alla portata di tutti.

Il programma della serata

Il programma si preannuncia ricco e dinamico, perfetto per chi vuole trascorrere un venerdì sera diverso dal solito in un’atmosfera accogliente:

Dalle ore 19:00 – Presentazione Libri e Incontro Conviviale: La serata prenderà il via con un appuntamento culturale informale e interattivo. Protagonisti saranno i due autori Giuseppe Di Palma e Lida Coltelli, che presenteranno le rispettive opere dialogando con il pubblico in modo fresco, dinamico e informale.

A seguire – Cena in Compagnia: Spazio al gusto con una cena piacevole ed essenziale presso Le Botteghe 2.0, pensata per stare insieme in serenità e gustare i piatti del locale prima dello spettacolo.

Dopo Cena – Live Music con “Cla & Me”: A coronare la serata, subito dopo cena, salirà sul palco il duo Cla & Me. La formazione regalerà al pubblico un viaggio musicale tra i più amati successi del repertorio italiano e internazionale, per chiudere la serata in musica.

Posti limitati: prenotazione consigliata entro oggi

Per organizzare al meglio gli spazi e garantire un posto a sedere sia per la presentazione che per la cena, è richiesta la prenotazione entro la giornata di oggi.

Dove: Ristorante Le Botteghe 2.0, Piazza Domenicani 20 (Quartiere Venezia), Livorno

Quando: Venerdì 23 ottobre, a partire dalle ore 19:00

Organizzazione: Claps Eventi

Info e Prenotazioni Tavoli: (Inserire numero di telefono /WhatsApp)

Un’occasione perfetta per vivere la magica atmosfera del quartiere Venezia tra libri, una cena semplice tra amici e ottima musica.

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