Il bodyboarder livornese Macera porta le “sue” onde sul grande schermo

Il cortometraggio diretto da Sébastien Boulard "Cuore Blu" racconta il viaggio del surfista livornese tra Italia e mondo, alla ricerca di onde rare e spettacolari. Il film, della durata di 13 minuti, disponibile online sul canale YouTube di Pride Bodyboards

di Giacomo Niccolini

C’è un Mediterraneo che non ti aspetti. Non soltanto quello delle spiagge affollate, delle barche e delle giornate di bonaccia, ma anche quello delle onde potenti, delle sfide tecniche e di uno spettacolo naturale che, quando le condizioni lo permettono, può non avere niente da invidiare ai mari più celebri per il surf. A raccontarlo è Simone Macera, bodyboarder livornese protagonista di «CUORE BLU», un cortometraggio di 13 minuti diretto da Sébastien Boulard, che da oggi, 23 novembre, sarà disponibile online sul canale YouTube di Pride Bodyboards, sponsor del progetto.

Il film è molto più di un racconto sportivo. È un viaggio che parte da Livorno, dalla città in cui Simone è cresciuto e ha coltivato la propria passione per il mare, per spingersi alla ricerca di alcune delle onde più impegnative affrontate nel suo percorso, tra Italia e diverse destinazioni internazionali. Ma il punto di partenza e quello di ritorno rimangono sempre gli stessi: il Mediterraneo e il legame profondo con le proprie origini.

L’obiettivo è mostrare un volto poco conosciuto del nostro mare, spesso considerato troppo piccolo e poco adatto a regalare onde importanti. Eppure, quando si verificano le condizioni giuste, il Mediterraneo può trasformarsi in un terreno di gioco straordinario, capace di offrire onde rare, potenti e tecnicamente impegnative. La brochure di presentazione del progetto racconta anche un’impresa particolare: quella che viene descritta come l’onda più grande mai cavalcata nel Mediterraneo.

Dietro «CUORE BLU» c’è la volontà di superare i classici stereotipi legati al mondo del surf. Non soltanto immagini spettacolari e discese mozzafiato, ma anche l’attesa, la ricerca delle condizioni meteorologiche e marine favorevoli, la pazienza e la determinazione necessarie per non lasciarsi sfuggire l’occasione. Perché nel Mediterraneo, a differenza di altri luoghi del mondo, trovare l’onda giusta significa spesso saper aspettare. E accettare che ci siano giornate in cui l’unica possibilità è restare con i piedi per terra.

«In questo progetto, voglio davvero mostrare l’Italia così bella come la vedo io. E allo stesso tempo raccontare la passione di Simone per il bodyboard», spiega il regista Sébastien Boulard nella brochure del film. «Mi piacerebbe anche che chi guarda riuscisse a capire quanto impegno e determinazione servano per riuscire davvero a trovare le condizioni giuste e restare motivati nel Mediterraneo, senza cadere nei soliti cliché».

Un racconto nel quale la dimensione sportiva si intreccia con quella personale e geografica. Per Macera il cinema legato al surf è sempre stato una fonte d’ispirazione, non soltanto per le immagini delle onde, ma per la capacità di trasmettere emozioni e raccontare luoghi. La videografia, come spiega nella presentazione del progetto, è una forma d’arte attraverso cui trasformare l’intensità delle esperienze vissute in acqua in qualcosa di autentico e duraturo.

La regia è affidata a Boulard, filmmaker con una lunga esperienza nel mondo internazionale del surf e del bodyboard, che ha costruito il cortometraggio intorno alla passione del protagonista e alla bellezza dei paesaggi italiani.

Prima della pubblicazione online, «CUORE BLU» ha già avuto diverse anteprime internazionali. La presentazione del progetto indicava un percorso di partecipazione a circa dieci festival europei, con proiezioni in sala davanti a un pubblico complessivo previsto di circa 4.000 spettatori. Tra gli obiettivi della distribuzione digitale figurano inoltre una copertura social di almeno 200mila persone e 50mila visualizzazioni su YouTube.

Tredici minuti per raccontare una passione che parte da Livorno e guarda al mondo, ma che trova proprio nel Mediterraneo la sua ragione più profonda. Perché le onde non sono soltanto una questione di oceani lontani: a volte bisogna semplicemente conoscere il proprio mare, aspettare il momento giusto e avere il coraggio di salirci sopra.

Il cortometraggio è disponibile sul canale YouTube di Pride Bodyboards.

GUARDA IL FILM:





Condividi:

Riproduzione riservata ©