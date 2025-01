Cuore di Labrador, passeggiata sul lungomare con gli amici a 4 zampe

Per il 18 gennaio Cuore di Labrador ha organizzato una passeggiata sul lungomare di Livorno.

Chiunque può partecipare con al guinzaglio il suo Labrador ma non solo: saranno ben accetti tutti i cani appartenenti a tutti le razze.

Sarà presente l’Associazione UCSN con le sue unità cinofile di Salvataggio Nautico.

Questa passeggiata viene fatta per conoscere persone che hanno in comune l’amore per gli animali.

