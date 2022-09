Curva Nord. Mercoledì il primo torneo di gabbione per i diffidati

L'evento si svilupperà dalle 18 in poi e avrà lo scopo di raccogliere fondi per garantire una degna difesa legale a tutti coloro che sono implicati nelle varie vicende legate ai provvedimenti emanati sui tifosi amaranto

di Giacomo Niccolini

Mercoledì 7 settembre si svolgerà, presso il campo del Nuovo Centro di Coteto, il primo torneo di gabbione per i diffidati della Curva Nord. L’evento si svilupperà dalle 18 in poi e avrà lo scopo di raccogliere fondi per garantire una degna difesa legale a tutti coloro che sono implicati nelle varie vicende legate ai provvedimenti emanati sui tifosi amaranto.

“Contribuire – fa sapere la Curva Nord Fabio Bettinetti tramite una nota – significherà fare un gesto politico e di appartenenza importante nei confronti della comunità della curva, un principio fondamentale a cui la nostra Nord non ha mai rinunciato. Oltre agli introiti derivanti dalle iscrizioni, sarà possibile contribuire acquistando del materiale e cenando con panini e birre/acqua a prezzi popolari per fare anche socialità e aggregazione e stare tutti insieme”.

Saranno presenti anche rappresentanti della società dell’Us Livorno 1915.

