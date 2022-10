Da Extra Factory “Models for a day” di Ale Bacci

Sabato 22 ottobre alle ore 18 nei locali di Extra Factory, in via della Pina d’Oro, 2 a Livorno inaugurerà la Mostra di fotografia ritrattistica Models for a day di Ale Bacci.

“Il bello della normalità risiede negli occhi di chi sa raccontarla. Racconti di vita comune espressi non a parole ma con immagini. Da sempre questo è stato un primo obiettivo: raccontare le infinite sfumature delle persone della mia Livorno, infinite sfumature come quelle create nei tagli di luce che mettono in rilievo, in silhouette, parti del viso e del corpo dei soggetti fotografati. Un fil rouge tesse la trama della mostra: tutti i ritratti sono stati sviluppati in città, con persone della zona che svolgono professioni comuni molti alla prima esperienza di ritratto. Sono stato mosso dalla convinzione delle infinite opportunità artistiche che Livorno offre: l’ arte è nascosta, ma non del tutto oscurata, in tutti noi. Qui risiede il compito del ritrattista: cogliere, esaltare e raccontare la normalità. Questi progetti sono stati accolti con entusiasmo e positività in concorsi internazionali come il MIFA, l’IPA o il F.A.P.A. Questo era lo scopo: far comparire accanto a fotografie di modelle professioniste, l’intima bellezza della normalità, raccontandola attraverso soggetti che svolgono professioni comuni”.

La mostra fotografica di Ale Bacci inaugurerà sabato 22 ottobre alle ore 18 da Extra Factory, via della Pina d’Oro, 2 (angolo piazza della Repubblica) a Livorno.

Sarà visitabile fino al 30 ottobre 2022 tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30. Il sabato anche al mattino dalle 10 alle 13. Altre informazioni sul sito: extrafactory.it.

