Da Extrafactory torna “Gravitat! spazio aperto della fotografia”

Appuntamento con la fotografia d’autore sabato 2 novembre alle ore 17.30 all’Extra Factory di Livorno, in piazza della Repubblica (angolo Pina d’Oro).

Dopo il successo della scorsa edizione, torna l’atteso appuntamento di “Gravitat! spazio aperto della fotografia”, manifestazione di cultura fotografica ideata da Extra con la convinzione che la fotografia non sia solo un’arte, ma anche un’occasione di libertà, aggregazione e condivisione. Quest’anno, la call fotografica si è concentrata sul tema B-Side, un invito dunque a esplorare il lato nascosto, l’alternativa, la versione meno visibile del mondo che ci circonda, offrendo spazio a tutti coloro che desiderano portare alla luce il non detto, il non visto, il non convenzionale attraverso il linguaggio delle immagini.

Il concetto di B-Side affonda le radici nel mondo musicale, evocando il lato B di un vinile, dove spesso si trovavano brani meno commerciali o sperimentali, a volte autentici gioielli nascosti. Con questa call, abbiamo voluto trasporre tale immaginario nella fotografia, invitando a raccontare storie alternative, punti di vista marginali, prospettive intime o insolite. Ogni scatto è diventato così una finestra su ciò che normalmente resta nell’ombra: un dettaglio di vita, un volto nascosto, una parte di noi o del mondo che spesso sfugge alle luci della ribalta. In ogni cosa esiste un retro, una seconda faccia della medaglia, il lato B di una musicassetta. Quello che non appare subito, ma che possiamo cogliere con uno sguardo più attento. È una presenza che vive all’ombra del lato A, ma dotata di una sua essenza, di una filosofia propria e di un fascino diverso, di un mistero da svelare. Il lato B non è solo una posizione: è una dichiarazione di unicità, spesso meno diretta e sfacciata, ma più profonda e, a volte, persino più affascinante.

La call, aperta a fotografi professionisti, amatori, sperimentatori visivi e artisti desiderosi di esplorare il concetto di B-Side, ha riscosso un grande successo, sia per il numero di partecipanti sia per la qualità delle immagini ricevute da tutta Italia. La selezione delle fotografie basata su padronanza della tecnica, capacità espressiva e originalità ha individuato ventitrè opere che hanno raccontato le diverse articolazioni del tema: identità nascoste, paesaggi alternativi, momenti inaspettati, sperimentazioni, ombre e riflessi.

Ogni scatto è un racconto personale, una contro-storia o la rappresentazione visiva dell’altro lato della medaglia. Ogni immagine ci guida così in un mondo che va oltre il visibile, celebrando la bellezza del non convenzionale, la forza del nascosto, e ci accompagna in un viaggio tra ombre, tracce e segreti di un universo che attende di essere scoperto. Gli autori selezionati per l’esposizione in galleria e presenti sul catalogo cartaceo disponibile tra pochi giorni, sono: Giancarlo Ballo, Marco Bartolozzi, Giacomo Casini, Aldo Cicirello, Nicola Cordini, Massimiliano Cozza, Andrea Dani, Lavinia Dianini, Matteo Farolfi, Serafino Fasulo, Giovanni Firmani, Francesca Giari, Matteo Groppi, Francesco Luongo, Jacopo Mencacci, Luisa Montagna, Francesca Palagi, Luciana Passaro, Athos Rosini, Veronica Socci, Alessandro Tommasini, Mauro Tozzi e Matteo Verre.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino a domenica 10 novembre con orario 10.00-12.00 e 17.00-19.30 (escluso il martedì e il venerdì mattina) e farà da cornice agli altri appuntamenti fotografici del «Gravitat»: come l’esperienza di ritratto ai sali d’argento per la giornata di domenica 3 novembre e le audizioni fotografiche libere con autori da tutta Italia di sabato 9 e domenica 10 novembre. Tutte le informazioni sul sito ufficiale della manifestazione: gravitat.it

