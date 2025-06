Da Laura Morante al Galà Lirico passando per la vita di Modì. La settimana in Fortezza Vecchia è al top

Settimana top in Fortezza Vecchia. Per la rassegna di cinema d’essai “Sguardi in Fortezza” arriva la prima superospite internazionale: Laura Morante, attrice e regista italiana tra le più apprezzate nel mondo. Il suo nome, fin dai suoi esordi negli anni Ottanta, è garanzia di grande cinema per la cura con cui sceglie i progetti e per i grandi registi con cui ha lavorato. Alla Morante seguiranno Michele Placido (14 luglio), Tecla Insolia (28 luglio, con la regista Sara Petraglia) e Alessandro Benvenuti (25 agosto). Ma la Fortezza, questa settimana, sarà anche opera, jazz, teatro e grande musica.

Domenica 29 giugno, ore 21.30: “Sarà un incanto”, serata musicale con la scuola di musica “Nova InCanto” di Fabio Ceccanti. La scelta della musica dal vivo con bravi musicisti testimonia l’impegno di Nova InCanto nella produzione della musica live e della cultura musicale, offrendo agli spettatori un’esperienza affascinante, autentica, coinvolgente.

Lunedì 30 giugno, ore 21: Laura Morante presenta il suo film “Assolo”, di e con Laura Morante. Laura Morante introduce la proiezione della sua seconda regia, “Assolo”, film del 2016 con un cast d’eccezione: Marco Giallini, Francesco Pannofino, Gigio Alberti, Angela Finocchiaro, Carolina Crescentini e Piera Degli Esposti. Laura Morante interpreta Flavia, una donna insoddisfatta della sua vita, con due divorzi e due figli (da due padri diversi). Nella sua famiglia allargata gli uomini hanno avuto successo, lei si sente poco realizzata nonostante tutta l’armonia intorno. Il film ha entusiasmato la critica che lo ha definito “un autoritratto pieno di grazia e ironia”. Biglietto, 7 euro con bevuta inclusa al “Fortezza Bar”. Gli organizzatori raccomandano la puntualità per le ore 21.

Martedì 1 luglio, ore 21.30: Michele Crestacci in “Modigliani”. L’attore e autore Michele Crestacci, diretto da Alessandro Brucioni (anche co-autore), presenterà in Fortezza tutti i suoi monologhi d’autore dedicati ai grandi livornesi. Si comincia con il suo cult “Modigliani”, si continua con “Picchi” il 25 luglio, poi “Caproni” il 7 agosto e si chiude con “Mascagni” l’11 settembre. Grandi biografie con molta ironia e colpi di genio in perfetto stile labronico. Biglietto, 10 euro.

Mercoledì 2 luglio, ore 21.30: nuovo appuntamento con “Jazz Meets” col duo “Simonelli/Caturelli” in Cinemagic. Un viaggio attraverso le colonne sonore più amate dei film, dei cartoni animati e dei musical in una veste semi-acustica, ricca di emozioni e magia. Sul palco, Valentina Caturelli, artista eclettica e performer e Valerio Simonelli, musicista polistrumentista e interprete raffinato. Ingresso libero.

Giovedì 3 luglio, ore 21.30, Elia Lunardi in concerto. Livornese, musicista polistrumentista, Elia Lunardi cresce in una famiglia di musicisti. Il padre è il violinista Stefano “Stive” Lunardi. Elia “nasce” batterista e percussionista ma poi si avvicina al canto. “Sound of Light” è il suo primo EP, tra l’indie-pop elettronico e l’introspezione del cantautore.

Venerdì 4 luglio: Opera & Concerti presenta il “Galà Lirico” con l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo De Bernart” diretta da Mario Menicagli, con musiche da Puccini e Verdi, Mascagni e Donizetti. Con grandi solisti: Martina Russomanno (soprano), Didier Pieri (tenore), Min Kim (baritono) – tre interpreti prestigiosi. Brani tratti da Carmen, La Bohème, Cavalleria Rusticana, Manon Lescaut, Norma, Fedora e Turandot. Bigletto: 15 euro intero, 10 ridotto.

Da mezzanotte, Studio 2, l’appuntamento con la dance sotto le stelle più suggestivo della costa.

Sabato 5 luglio, ore 21.30: Manifè Live. I Manifè sono Nicoletta Solinas (voce e basso), Federico Onida (chitarre), Massimo Provinciali (batteria). Tre amici che condividono una profonda passione per la musica cercano di trasmetterla al pubblico. I grandi classici del soul, del blues e del pop restituiti con una nuova energia – non semplici cover ma la reinterpretazione della Storia della musica secondo i Manifè (ingresso libero).

Da mezzanotte “Deep Love Factory”, si balla fino all’alba.

