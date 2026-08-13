Da Livorno a Bruxelles, Alessandro Falcinelli racconta la sua “Luce”

Il livornese Alessandro Falcinelli debutta con il romanzo autobiografico Sii Luce, Non Farfalla: dal pattinaggio alla nightlife del Mama Mia, fino ai palazzi delle istituzioni europee

I viali alberati della città, le scogliere accarezzate dal libeccio, l’energia inconfondibile della costa toscana e la spinta verso i palazzi delle istituzioni europee a Bruxelles. C’è un legame profondo, autentico e mai interrotto con Livorno e la sua terra al centro della storia di Alessandro Falcinelli. Già vincitore del concorso Il Gay Più Bello d’Italia, oggi funzionario internazionale in Belgio, Falcinelli firma il suo debutto letterario con il romanzo autobiografico Sii Luce, Non Farfalla, pubblicato nel 2026 e disponibile su Amazon in italiano e inglese.

​Una narrazione che fa delle proprie radici il punto di partenza e il rifugio dell’anima. Un’autofiction in dodici capitoli che attraversa il mondo — dai palchi di Milano alle notti di New York — senza mai staccarsi dall’impronta solare e viscerale della Toscana.

​Un viaggio tra le strade di Livorno, la costa e il mito del Mama Mia

​A fare da cornice al racconto è una Livorno viva, fatta di contrasti, eleganza borghese e desideri di libertà. Tra le pagine emerge il profilo di una città che segna chi la vive, dalle passeggiate sul litorale al ritmo unico di una comunità verace e accogliente. È qui che affondano i ricordi della giovinezza, compresi i primi successi sportivi nella Nazionale italiana di pattinaggio in linea, prima di scegliere di percorrere strade nuove. ​La Toscana si rivela così lo scenario ideale di un percorso di riscoperta personale. Tra le tappe fondamentali della sua crescita spunta il Mama Mia, spazio iconico della nightlife e della cultura queer toscana, punto di riferimento per intere generazioni. Un luogo simbolo di spensieratezza, appartenenza ed espressione senza filtri, che ha rappresentato per l’autore un tassello fondamentale nel mosaico della propria identità.

​Il ritorno alla Luce attraverso il legame con la propria terra

​Dopo anni trascorsi a inseguire traguardi e aspettative – “Ero una farfalla che bruciava le ali nel riflesso degli altri” – la scrittura è diventata lo strumento per riscoprire la propria essenza autentica, forte dei valori e del carattere respirati a casa. ​Oggi Falcinelli vive a Bruxelles insieme alla sua chihuahua Bimba, ma mantiene saldissimo l’ancoraggio con le sue origini. Con il suo libro vuole lanciare un messaggio chiaro e universale: “La tua diversità non è un difetto da correggere, è la tua architettura originale”. Un’opera intrisa di spirito toscano che parla al lettore anche attraverso gli Esercizi della Luce a fine capitolo, trasformando il racconto delle proprie radici in un invito al coraggio per tutti.

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