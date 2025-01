Da martedì 14 gennaio ripartono le proiezioni collettive a Villa Maria

Appuntamento ogni martedì alle 17 a partire dal 14 gennaio con una selezione di film aperti a tutti e introdotti da esperti del settore nella cornice delle proiezioni collettive. La partecipazione alle proiezioni è gratuita

In concomitanza con la partenza del progetto “Io non ho paura. Le paure vinte in sala”, per esplorare le paure dei giovani e combatterle con l’arte cinematografica, a partire da martedì 14 gennaio il Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo nella Biblioteca di Villa Maria (via Redi, 22) propone una selezione di film aperti a tutti e introdotti da esperti del settore nella cornice delle proiezioni collettive del martedì pomeriggio alle ore 17. La partecipazione alle proiezioni è gratuita. Le “Visioni collettive” del martedì, il cui programma è disponibile in biblioteca, propongono due rassegne di film internazionali e italiani, selezionati all’interno del progetto, che hanno a che fare con la paura adolescenziale e le difficoltà della crescita che ogni individuo incontra nel momento del confronto con la realtà e con l’altro.

La prima, dal 14 gennaio al 25 febbraio, si intitola “Oltre le paure: quando la gioventù diventa forza”; la seconda, dal 4 al 25 marzo, ha il titolo di “La paura secondo Salvatores” ed è un tributo al regista Gabriele Salvatores. I film saranno introdotti da professionisti del settore.

Per informazioni [email protected] tel. 0586218265.

Per i più piccoli, il Centro di documentazione di Villa Maria aprirà le porte dal 18 gennaio al 15 febbraio, dalle 15.00 alle 17.00, per una esperienza di visione collettiva, guidata dalla direttrice della fotografia e montatrice del cinema Elena Cappanera: i bambini dai 5 ai 7 anni, accompagnati da un genitore, potranno emozionarsi attraverso le immagini in movimento di film di animazione selezionati ad hoc, per cominciare così la loro educazione all’audiovisivo, attraverso un’esperienza di gioco e di condivisione.

“Io non ho paura. Le paure vinte in sala” è il progetto finanziato nell’ambito del bando “Il cinema e l’audiovisivo a scuola”, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’istruzione e del Merito, classificatosi 55° su 96 progetti selezionati di 282 candidati, che la Cooperativa Itinera, con il supporto del Comune di Livorno (Sistema integrato infanzia 0/6 anni e CRED), della Società di Produzione Cinematografica Indipendente I Licaoni, della Santifanti srl, con la regista e sceneggiatrice Livia Giunti, e dell’associazione FILIPI Horror Festival, propone gratuitamente alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il progetto nasce dalla collaborazione fra Enti del terzo settore, privati e pubblici, al fine di avviare un percorso di educazione all’immagine filmica e all’audiovisivo in generale, per le giovani generazioni delle città di Livorno e di Cecina, in collaborazione con gli Istituti scolastici, attraverso laboratori sperimentali e proiezioni in sala. Il progetto ha infatti come partner il Cinema 4Mori e il Cinema Salesiani. Lo scopo è quello di affrontare le proprie paure per una corretta gestione delle stesse e, in ultima analisi, anche delle proprie emozioni. Il programma delle attività è molto articolato: prevede laboratori sperimentali in classe, un piano di formazione sul cinema per gli insegnanti e, appunto, visioni aperte alla cittadinanza. Tutte le attività del progetto e le iniziative a breve saranno disponibile sulla piattaforma iononhopaura.com e sui social.

