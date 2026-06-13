Da Miyazaki a Bonvi: doppio appuntamento all’Arci Artemisia tra cinema d’animazione, cena e comicità

Lunedì 15 giugno serata dedicata allo Studio Ghibli con la proiezione e il dibattito su “Laputa – Il castello nel cielo” e lo spettacolo del comico Michele Crestacci. Il 25 giugno torna “A cena con”, questa volta nel segno di Bonvi e delle Sturmtruppen

Lunedì 15 giugno è un giorno speciale, per tanti motivi. Il Centro Culturale Arci Artemisia di via di Popogna, 43 si prepara a festeggiarlo come si deve. In primo luogo, in questo giorno, 41 anni fa nasceva lo Studio Ghibli, la casa di produzione del cinema di animazione dell’immenso regista Hayao Miyazaki. Per ricordare e festeggiare la ricorrenza, in continuità con la rassegna sul grande maestro giapponese proposta nei mesi scorsi, verrà presentato e discusso ‘Laputa, il Castello nel cielo’, il primo film a uscite col marchio Studio Ghibli. A farci da guida, come sempre, l’esperto e appassionato di cinema, soprattutto quello di animazione, André Pompeo, con l’energia dei suoi 17 anni. Ingresso: 6 euro con una piccola merenda inclusa.

A seguire, per chi vuole, c’è anche la possibilità di una cena. Ancora dopo, per concludere in bellezza, si esibirà sul palco il grande, ecclettico, scoppiettante Michele Crestacci, comico di caratura nazionale, con i suoi monologhi stralunati e divertenti.

Ma le iniziative non finiscono qui: giovedì 25 giugno sarà la volta di un altro appuntamento di ‘A cena con’, la rassegna curata dallo scrittore, attore e professore Enrico Pompeo, questa volta incentrata sull’opera e la vita di Bonvi, il creatore delle Sturmtruppen. Ospite della serata il fumettista e illustratore Tommaso Eppesteingher. Cena più eventi: 29 euro. Per info e prenotazioni: 3333940346, oppure 3505851955.

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