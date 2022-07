“Da Napoli a Siviglia” il nuovo spettacolo della Compagnia Lirica Livornese

Si intitola da “Napoli a Siviglia” lo spettacolo musicale in programma domenica 17 luglio alle 21,30 nel parco dei Pini di Pomaia, organizzato dal Comune di Santa Luce, nell’ambito delle serate d’estate 2022 prodotto dalla Compagnia Lirica Livornese in collaborazione con Orfeo in Scena

La serata vedrà la partecipazione di due interpreti d’eccezione come il soprano lirico Roberta Ceccotti insieme al tenore Massimo Gentili, ormai conosciuto in ambito regionale accompagnati al pianoforte dal maestro Alessandro Cavallini. Sarà un omaggio sia alla canzone napoletana, vista in tutte le sue forme, dalla macchietta alla canzone d’autore per poi passare alla canzone spagnola classica fino all’opera lirica con la più celebre opera di Rossini appunto il Barbiere di Siviglia. Presenta la serata Franco Bocci, conoscitore ed appassionato di questo genere musicale. L’ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento posti. Una serata da non perdere tra bella musica e divertimento.

