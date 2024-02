Da oggi a domenica 18 febbraio tanti incontri e visite guidate al Museo della Città

Da giovedì 15 a sabato 17 febbraio tanti incontri e visite guidate al Museo della Città di Livorno. Per info: [email protected]

Da giovedì 15 a domenica 18 febbraio tanti incontri e visite guidate al Museo della Città di Livorno.

Si comincia giovedì 15 febbraio alle ore 17.00 con Leonardo, un percorso di pittura e pensiero con Edoardo Villata della Northeastern University di Shenyang. Introduce Sara Taglialagamba, Università di Urbino Caro Bo.

Doppio appuntamento con l’arte invece sabato 17 febbraio: alle 17.00 nella sala del Grande rettile è prevista la conferenza L’eterno presente di Leonardo con Sara Taglialagamba e Giuseppe Veneziano, “artista dell’anno” secondo il magazine Artuu.it. Introduce Simone Lenzi, Assessore alla Cultura del Comune di Livorno.

Alle ore 18.00 nelle sale dei Bottini dell’Olio, dov’è allestita la sezione più antica della mostra Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione, tornerà invece Leonardo, il fanciullo curioso di Teatro Agricolo, con Giovanni Balzaretti, cantastorie e mascheraio.

La partecipazione alle conferenze è libera e gratuita; l’ingresso allo spettacolo non comporta costi aggiuntivi oltre al biglietto d’ingresso.

Inoltre, ogni sabato e domenica alle ore 17.00 sono sempre in programma le visite guidate a partenza garantita a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture, per cui si consiglia la prenotazione anticipata ai recapiti in calce.

Ricordiamo infine che è ancora possibile prenotarsi per le ultime due date di marzo delle visite guidate per adulti e bambini L’incredibile universo di Leonardo da Vinci (domenica 17 e 24 marzo alle ore 11.00).

Orari Mostra

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

Biglietti

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro. Visita guidata a orario fisso 3 euro, visita guidata gruppi (max 25 persone) 75 euro, audioguida 3 euro

Possibilità di biglietto open acquistabile anche online dal sito ufficiale del Museo www.museodellacittalivorno.it

Visita guidata adulti e bambini (età consigliata 6 – 10 anni)

costo 5 euro un adulto + un bambino; 3 euro per ogni persona in più (oltre al biglietto di ingresso)

Visita guidata a orario fisso

costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586-824551

[email protected]

[email protected]

www.museodellacittalivorno.it

