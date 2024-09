Da OndaLab il nuovo corso di scrittura e lettura creativa di Barbara Del Bono Idda

Il corso prenderà ufficialmente il via il 5 ottobre alle ore 15.45 e le iscrizioni rimarranno aperte fino a novembre. La sede sarà ancora presso Ondalab, Via del Metallo 2, Livorno. Per info: 3471331880 o [email protected]

Sabato 28 settembre alle ore 16, Barbara Del Bono Idda presenterà il suo nuovo corso di scrittura e lettura creativa e per l’occasione festeggerà, offrendo un brindisi, i suoi venticinque anni come docente. Un lungo e appassionante viaggio che ha coinvolto, nel tempo, più di quattrocento allievi, alcuni di loro oggi sono scrittrici e scrittori di livello nazionale, altri hanno intrapreso carriere artistiche, testimoniando la validità di un metodo di lavoro e di approccio al vasto campo dell’arte.

