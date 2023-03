Da Pacem Domine: il Coro “Del Corona” alla Seton

Appuntamento per domenica 2 alle ore 21 alla Chiesa di S. Elisabetta Anna Seton in Piazza Lavagna

Domenica 2 aprile alle ore 21 si terrà il Concerto che il Coro “Del Corona” diretto dal maestro Luca Stornello ha preparato in vista delle festività pasquali.

Cantare la Passione, attraverso diverse epoche e stili: un viaggio, dalla compostezza rinascimentale all’immediatezza dello spiritual, alla sorprendente teatralità degli autori contemporanei. Il tutto con lo strumento più diretto e profondo che abbiamo a disposizione, la voce sola, in un caleidoscopio di atteggiamenti e sfumature.

Sebbene programmato da tempo, questo concerto, per il momento e il luogo dove si tiene, non può che essere ora rivolto alla memoria di Don Gino Franchi, fondatore e parroco per 55 anni della Parrocchia della Santa Seton, mancato la scorsa settimana. Una figura di rilievo non comune, che lascia un grande vuoto nelle moltissime persone che lo hanno incontrato.

Ad alleviare il dolore, la richiesta di pace che è nel titolo del concerto, espressa da un brano particolarmente suggestivo e rivolta anche alla situazione che viviamo nella nostra contemporaneità.

