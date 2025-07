“Da qui sembra lontano”, mostra personale di Louises Will in Fortezza Nuova

Forno Project è lieto di presentare “Da qui sembra lontano”, mostra personale di Louises Will e curata da Sara Bernhardt Poli, in programma dal 30 luglio al 30 agosto 2025 presso la Sala del Forno, all’interno della Fortezza Nuova di Livorno. Il Vernissage si terrà mercoledì 30 luglio, in congiunzione con l’inizio di Effetto Venezia, dalle ore 18.

L’intervento espositivo si configura come un attraversamento percettivo dello spazio, invitando il pubblico a interrogarsi sul rapporto tra visione e distanza, tra realtà e rappresentazione. Attraverso l’uso combinato di fotografie, installazioni e un articolato lavoro di arte sonora, la mostra mette in discussione l’idea tradizionale di paesaggio come documento oggettivo, trasformandolo in una soglia simbolica e sfuggente, dove ciò che appare lontano non è mai davvero raggiungibile, né completamente reale.

Bio – Le opere di Louises Will sono state esposte presso il Museo Fattori di Livorno (2023), 59 Rivoli di Parigi (2023), f 5.6 Gallery di Lucca (2023), Chelsea College of Arts di Londra (Regno Unito, 2022), Cantiere SanBernardo di Pisa (2021), Ugly Duck Gallery di Londra (Regno Unito, 2019). L’artista utilizza ogni linguaggio espressivo — dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alla performance — scegliendo il mezzo più adatto per rappresentare al meglio ogni concetto, affrontando tematiche che spaziano dall’ecologia al femminismo. Il suo lavoro si concentra in particolare sul rapporto dannoso tra l’essere umano e l’ambiente naturale.

