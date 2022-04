Da Sangiovanni a Elisa passando per Fibra. Ecco il Castiglioncello Festival

Riconosciuto come uno dei più suggestivi ed interessanti festival estivi italiani, il Castiglioncello Festival torna anche quest’anno con una ricca rassegna estiva di musica e teatro. Tra luglio ed agosto, il Festival, organizzato dalla LEG Live Emotion Group con il supporto della Fondazione Armunia e del Comune di Rosignano Marittimo – Assessorato alla Cultura e Turismo, vedrà sul palco artisti tra i più amati dal pubblico italiano.

“Anche quest’anno il Castiglioncello Festival sarà il fulcro dell’estate rosignanese -spiega il sindaco di Rosignano, Daniele Donati commentando questa nuova attesa edizione. Da anni ormai, sul palco del Castello Pasquini si alternano artisti di caratura nazionale e internazionale e anche per il 2022 il trend è stato confermato. Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, della Fondazione Armunia e di LEG Live Emotion Group, che ringrazio per la professionalità e il lavoro svolto, siamo riusciti a organizzare un festival di qualità, con un ventaglio di appuntamenti che attirano un pubblico variegato, dai più giovani ai meno giovani. Il debutto con Fabri Fibra il prossimo 27 luglio ne è l’esempio e testimonia la volontà di questa Amministrazione di coinvolgere le nuove generazioni andando ad intercettare i loro interessi e le loro passioni. Per non parlare di Elisa, che chiuderà la kermesse il 25 agosto, artista di fama mondiale che ha scelto Castello Pasquini per il suo tour. Nel mezzo, poi, tanti altri cantanti che accenderanno la nostra estate e richiameranno sulla costa centinaia di fan. Insomma, dopo due anni difficili in cui comunque il Castiglioncello Festival non si è mai fermati, siamo finalmente pronti a ripartire a pieno regime e a farlo con la musica migliore”.

“Questa edizione del Castiglioncello Festival mi riempie di gioia per la condivisione che ormai da 4 anni abbiamo con la Fondazione Armunia, con il gruppo LEG Live Emotion Group ed in particolare con Sandro Giacomelli sulla scelta degli artisti e l’orientamento che come amministrazione vogliamo dare al Festival – spiega Licia Montagnani, vicesindaco e assessore alla Cultura, Turismo e Promozione del territorio – Proporremo a turisti e residenti grandi nomi del panorama musicale che hanno privilegiato per le loro tappe estive la splendida cornice del Castello Pasquini che dà sicuramente un valore aggiunto ed un arricchimento scenografico ad ogni esibizione ma la cosa che mi rende più felice è che ci rivolgiamo sempre di più anche ai giovani con attenzione ai loro rapper più amati, quelli che parlano del sociale, dell’ambiente , dell’attualità con un linguaggio musicale che è contemporaneo ,meno convenzionale, forse, ma sicuramente più attrattivo per ricreare nella comunità giovanile gioia e condivisione dopo questi anni di buio. Scherzo poi sempre con Sandro Giacomelli su nomi, per me sconosciuti, che la sua grande abilità di scouting porta ogni anno a Castiglioncello e dopo poco esplodono nel panorama musicale diventando star. Ricordo Achille Lauro, I Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi negli anni passati e aspetto quindi la new entry del Castiglioncello Festival 2022 con gioiosa trepidazione. Sarà un grande Festival che ancora una volta vedrà il nostro territorio primeggiare nei programmi musicali estivi a carattere nazionale diventando sempre di più proprio per la sua valenza artistica anche un prodotto turistico di eccellenza.’

Il calendario degli appuntamenti, che sarà ulteriormente arricchito nei prossimi giorni con altre date live, vede tra gli ospiti il 27 luglio Fabri Fibra, il 5 agosto Sangiovanni, 9 agosto Ernia, l’11 agosto Bresh, il 13 agosto ‘Riunione di Famiglia’ con Ricciarelli/Paganini/Insegno, il 14 agosto Andrea Pucci, il 17 agosto Grease il Musical, il 25 agosto Elisa.

Due le importanti novità di questa edizione, la prima è l’offerta artistica che amplia il target verso la fascia di età più’ giovane: una scelta voluta fortemente dagli organizzatori per ‘regalare‘ ai ragazzi la possibilità di tornare a vedere i concerti dei loro beniamini dopo questi anni di emergenza Covid in cui la condivisione e le opportunità sono state per loro limitate.

La seconda è l’inserimento della location tra quelle in Italia selezionate da Elisa per il suo “Back to the Future Live Tour”, un messaggio per l’ambiente, un importante riconoscimento per il territorio: tutte le location scelte sono di particolare valore naturale e paesaggistico e pensate sulla base di un protocollo per un basso impatto ambientale.

Sandro Giacomelli, che con Tania Ferri ed Elisabetta De Luca gestisce la LEG Live Emotion Group, dichiara: “In questi anni si è instaurato tra noi LEG ed il Castiglioncello Festival un legame speciale. Si svolge in una location che si presta alla realizzazione di grandi spettacoli, per la bellezza del territorio, la disponibilità dei cittadini ma soprattutto per la capacità dell’ amministrazione Comunale di saper individuare gli artisti migliori ed i contenuti culturali più appropriati. Posso dire anche a nome delle mie socie Ferri e De Luca e di tutto il nostro staff, che lavorare qui è entusiasmante e la fiducia nelle nostre proposte è il grande punto di partenza per la migliore collaborazione. Quest’anno il cartellone proposto è di altissimo livello, tra tutti sottolineo l’importanza della scelta che Elisa ha fatto sul territorio che vedo come una medaglia data ad una delle stupende location della nostra regione”.

Circuito Prevendite: ticketone- Tutte le informazioni su www.legsrl.net -INFOLINE – 3924308616

Il Calendario con i primi appuntamenti (non definitivo):

27 LUGLIO FABRI FIBRA

5 AGOSTO SANGIOVANNI

9 AGOSTO ERNIA

11 AGOSTO BRESH

13 AGOSTO ‘RIUNIONE DI FAMIGLIA’ con RICCIARELLI/PAGANINI/INSEGNO

14 AGOSTO PUCCI

17 AGOSTO GREASE IL MUSICAL

25 AGOSTO ELISA