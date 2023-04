Da Symphony ecco “Women in Rock”

Proseguono da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, gli incontri sulla musica e le sue storie a cura dell’Associazione Only Music Can Save Us. Con Stefano Lucarelli e Massimo Volpi, a conversare sull’argomento ci sarà Andrea Masiero

Proseguono da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, gli incontri sulla musica e le sue storie a cura dell’Associazione Only Music Can Save Us.

Venerdì 5 maggio, alle 18, l’associazione presenta Women in Rock, il primo degli appuntamenti dedicati alle donne, passate e presenti, italiane e straniere, famose e meno famose, che hanno lasciato il segno nella musica rock.

Con Stefano Lucarelli e Massimo Volpi, a conversare sull’argomento ci sarà Andrea Masiero.

In questa prima parte si parlerà di Janis Joplin, Grace Slick, Sandy Denny, Joni Mitchell, Patti Smith, Eva Cassidy, Stevie Nicks, Crissie Hynde, Annie Haslam e l’italiana Silvana Aliotta.

Da quando è nato il genere musicale che noi conosciamo come classic rock, le donne hanno svolto un ruolo importante nel suo sviluppo e successo. Già alla fine degli anni ’60, artiste come Grace Slick e Janis Joplin si sono fronteggiate con band maschili famosissime, e poco dopo il genere ha cominciato a vedere le sue prime band tutta al femminile, come The Runaways e Fanny. Durante gli anni ’70 e primi anni ’80 sempre più donne sono diventate stelle del rock, aprendo la strada a tutte le artiste donne per salire le classifiche nel genere rock. Alcune hanno avuto una grande influenza sul successo delle band con cui hanno lavorato, e sono state grandi innovatrici e bravissime interpreti di musica rock, come compositrici, strumentiste e cantanti.

Condividi: