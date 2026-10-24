Da Symphony “Play Rock”, il nuovo CD dei Radio Rock
Nuovo appuntamento con la musica venerdì 30 ottobre da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23: alle ore 18, sarà presentato Play Rock il loro nuovo Cd dei Radio Rock, band livornese, formatasi nel 2007
Nuovo appuntamento con la musica venerdì 30 ottobre da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23: alle ore 18, sarà presentato Play Rock il loro nuovo Cd dei Radio Rock, band livornese, formatasi nel 2007, composta da Michele Bastianelli, batteria e voce, Massimo Giovacchini, chitarra, basso e voce, e Daniele Giovacchini, chitarra ritmica e solista, piano e voce principale.
L’obiettivo della band è di dare voce a un progetto di musica originale di matrice rock, nel quale le melodie cantate rappresentano il centro emotivo di ogni brano. Il risultato è un rock diretto, melodico e coinvolgente.
INFO: Symphony Record Shop – piazza Cavour, 23
Tel. 0586 1754832 /3711449537 – mail: [email protected]
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