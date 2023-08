Dal 1 settembre riparte il ciclo di incontri LibrArti al Museo Fattori

Cinque conferenze con numerosi autori dedicate a temi e artisti del panorama livornese. Il 1 settembre alle 17 protagonista il collettivo Skimmers. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero

Prende il via venerdì 1 settembre, alle ore 17.00, la terza edizione del ciclo di incontri “LibrArti: appuntamenti sull’arte” tenuti davanti alla Biblioteca del Museo Civico Giovanni Fattori. Si tratta di cinque conferenze con numerosi autori, dedicate a temi e artisti del panorama livornese. L’iniziativa è pensata per valorizzare il patrimonio librario della biblioteca del museo e passare alcuni pomeriggi all’insegna dell’arte nella cornice del parco di Villa Mimbelli. L’avvio di questa serie di incontri, il 1 settembre, vede come protagonisti il collettivo “Skimmers”, un’innovativa avanguardia artistica labronica, che si presenta alla città di Livorno, dopo la mostra d’esordio a Trassilico. Segue la settimana successiva, l’8 settembre, la presentazione del catalogo della mostra “Sognando i corsari”: esposizione, in corso fino ad ottobre presso i Bottini dell’Olio, che indaga il rapporto tra la Fondazione Alinari con il territorio e la città di Livorno. L’incontro vedrà l’intervento della curatrice della mostra Rita Scartoni. Il protagonista del terzo incontro, il 15 settembre, è invece uno dei più importanti artisti del Novecento toscano: il pittore livornese Giovanni March a cui in quest’ultima primavera proprio nella nostra città è stata dedicata un’importante ed’ esaustiva mostra che qua riproponiamo attraverso la presentazione del catalogo, alla presenza del curatore Michele Pierleoni. Mentre il 16 settembre, l’appuntamento è pensato per i bambini con la presentazione della nuova edizione de “Lo Sciagatto e il collezionista di piume”, a cura di Cecilia Biasci e Cristina Donnini. A concludere la rassegna LibrArti è la presentazione del catalogo di “Simone Bianchi. L’arte dei supereroi” martedì 26 settembre. Si tratta del catalogo della mostra aperta ai Granai di Villa Mimbelli fino al 12 novembre. Prenderanno parte Simone Bianchi, fumettista affermato ormai anche a livello internazionale e Giorgio Bacci, curatore della mostra. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Livorno, con la collaborazione delle cooperative Agave, Itinera e CoopCulture e con la partecipazione di Fondazione Livorno.

