Dal 14 giugno torna la Biblioteca al Mare

Dal 14 giugno al 13 settembre tutti i martedì e venerdì. Il servizio, gratuito e accessibile a tutti, sarà attivo con orario 11.30-16.00 e permetterà di prendere libri in prestito e ricevere informazioni sugli eventi culturali in corso

La Biblioteca al Mare ripartirà venerdì 14 giugno e sarà aperta senza stop tutti i martedì e venerdì fino al 13 settembre nello spazio antistante lo stabilimento balneare Onde del Tirreno. Il servizio, gratuito e accessibile a tutti, sarà attivo con orario 11.30-16.00 e permetterà di iscriversi alla biblioteca, prendere libri in prestito e ricevere informazioni sugli eventi culturali in corso. La Biblioteca Labronica, in collaborazione con la Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche, torna così a valorizzare e sottolineare l’importanza della biblioteca come centro di diffusione della lettura e della cultura, cercando di diffonderne sempre più l’abitudine e la pratica anche fuori dai suoi confini. Curiosare tra lo scaffale mobile sarà l’occasione per poter trovare classici e novità editoriali, in una ampia scelta di titoli adatti a tutti i gusti e tutte le età: fantasy, gialli, avventura, biografie e romanzi storici, oltre che un nutrito gruppo pensato e raccolto per bambine e bambini fino ai 6 anni. È per loro che in calendario sono stati fissate tre giornate di letture ad alta voce con i volontari del progetto nazionale Nati per Leggere (NpL), promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino. Bibliotecari esperti offriranno informazioni su tutto il sistema bibliotecario cittadino e sul servizio di prestito digitale MLOL (MediaLibraryOnLine) che consente gratuitamente la lettura e il prestito online di quotidiani, ebook, video e audiolibri.

Per informazioni: Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi

[email protected] – 0586824530

