Dal 16 al 18 giugno il San Patrizio Livorno Festival

All’ex Cinema Aurora una rosa di artisti e intellettuali di fama internazionale che metteranno in mostra il loro talento in performance ed eventi esclusivi

Presentato a Palazzo Comunale il San Patrizio Livorno Festival 2023, organizzato da Creative HQ, Italish Magazine (italish.eu), Q-ROB, in compartecipazione con il Comune di Livorno, è pronto ad affascinare il pubblico con una serie impressionante di ospiti. Il festival dedicato alla cultura irlandese, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno all’ex Cinema Aurora di Livorno, propone una rosa di artisti e intellettuali di fama internazionale che metteranno in mostra il loro talento in performance ed eventi esclusivi. Ne hanno parlato da Livorno l’assessore alla Cultura Simone Lenzi con l’attore e coorganizzatore Claudio Monteleone e in collegamento da Dublino l’organizzatore Massimiliano Roveri (nome de plume Max o’Rover) insieme alla grande scrittrice irlandese Catherine Dunne. Tra gli ospiti di quest’anno figurano Peter “Cursed” Murphy, Stephen James Smith, Catherine Dunne, Catherine Fitzgerald, Federico Platania, Enrico Reggiani, Claudio Monteleone e Colm Mac Con Iomaire. Ognuno di loro porta un talento unico e un profondo legame con la cultura irlandese.

Peter “Cursed” Murphy è un noto scrittore di Wexford, Irlanda, riconosciuto per le sue opere letterarie e le sue performance. Un grande narratore capace di muoversi sapientemente tra generi e media. https://cursedmurphy.com/

Stephen James Smith è un rinomato poeta, scrittore e performer irlandese, noto per le sue poesie potenti e stimolanti che affrontano temi sociali e culturali. La sua capacità di trasformare le parole in poesie viscerali e coinvolgenti gli è valsa il plauso internazionale. https://www.stephenjamessmith.com/

Catherine Dunne è una celebre autrice irlandese nota per la sua narrazione accattivante e per i suoi personaggi convincenti. I suoi romanzi esplorano i temi della famiglia, dell’identità e della resilienza. https://www.catherinedunneauthor.com/



Catherine Fitzgerald è un’affermata pianista che ha collaborato con Colm Mac Con Iomaire. Le loro esibizioni incanteranno il pubblico con il loro talento musicale e la loro passione. https://www.nationalgallery.ie/national-gallery-ireland-at-home/other-voices-courage

Federico Platania è uno scrittore e noto esperto italiano di Samuel Beckett, drammaturgo e autore irlandese premio Nobel. La sua conoscenza approfondita e le sue ricerche sulle opere e l’eredità di Beckett lo rendono un contributo prezioso per il festival, facendo luce sul profondo impatto della scrittura di Beckett sulla cultura irlandese. https://www.samuelbeckett.it/

Enrico Reggiani è un illustre accademico italiano che ha studiato e insegnato a lungo la letteratura irlandese. La sua esperienza negli studi irlandesi e la sua passione per la cultura irlandese lo rendono un’aggiunta preziosa al festival, portando una prospettiva unica sui legami tra Irlanda e Italia. https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/03272/enrico-reggiani/profilo

Ingresso gratuito, consumazione obbligatoria.

