Dal 2 al 13 settembre torna il campus del Museo di Storia Naturale

Dal 2 al 13 settembre, torna al Museo di Storia Naturale il campus multidisciplinare per i bambini tra i 6 ed i 12 anni, organizzato in collaborazione con Itinera Livorno Cultura e Turismo. Dal lunedì al venerdì, i bambini potranno seguire quotidianamente percorsi didattici e laboratori scientifici e creativi: ludoscienza, arte e creatività, pet therapy e play english. I laboratori saranno diversificati in gruppi omogenei per fascia di età, con attività specifiche e su misura. Il campus è realizzato nell’ambito dell’iniziativa “S-Passo al Museo” finanziata dalla Regione Toscana. Per maggiori informazioni su costi, orari e modalità di iscrizione si può contattare la segreteria del Museo di Storia Naturale, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, al num. 0586/266711 oppure la Coop. Itinera 0586/894563, o inviare una mail a [email protected].

