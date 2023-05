Dal 2 giugno si illumina l’estate in Fortezza Nuova: via alla stagione

Fortezza Nuova è pronta a lanciare la stagione estiva con l’apertura dell’area food&drink dal 2 giugno al 3 settembre. Si tratterà di più presidi commerciali dedicati alla somministrazione di cibo e bevande, distribuiti tra le pinete, la falsa braga e l’ingresso, collegati come unica entità. Il bar di Fortezza Elettrica, già presente stabilmente, sarà quindi accompagnato da attività molto conosciute a Livorno, come l’osteria Melafumo, il pub Megik Cult e la ristomacelleria The Butcher. Inoltre, novità assoluta sarà la presenza del pub all’inglese più grande della Toscana, Il Bombardier di Signa. Non mancheranno musica d’accompagnamento e spettacoli, organizzati dagli stessi commercianti, ad allietare le serate estive.

Osteria Melafumo – Il conosciutissimo deus ex machina Luca Pippan, carismatico titolare del ristorante che ha fatto del rapporto qualità prezzo in un ambiente unico il punto forte, offrirà i suoi menu tipici rivisitati in chiave street food. Piatti storici come baccalà fritto, cacciucco, gnocchi, bistecche di tonno, gamberoni stuzzicheranno l’appetito dei visitatori con qualche novità pensata ad hoc. Del resto, al Melafumo puoi incontrare davvero tutti, anche Zucchero, Checco Zalone, Piero Pelù si sono innamorati dell’accoglienza di Luca e di un luogo davvero caratteristico, pronto a esportare in Fortezza Nuova la sua energia travolgente e la sua tradizione culinaria. “Per i bambini avremo pizza e hamburger, anche di pesce” dichiara il titolare che aggiunge “la collaborazione con il pub Megik Cult garantirà movimento, luci e musica prima e dopo la cena”.

Megik Cult – La musica dal vivo sarà portata dal locale noto per i live jazz, blues, funky, soul, reggae, rock , grunge ricercati e variegati: il Megik Cult in versione estiva. Ecco il programma del mese di giugno: oltre al KaraCult, il karaoke con Gabriele Puccetti alle tastiere ogni giovedì, venerdì 2 suoneranno i “non ci si chiama in duo”, sabato 3 i “Raw Filters acoustic One”, venerdì 9 “Giulia Dee in duo”, sabato 10 “Ozzmen night”, venerdì 16 “Andrerson & Uggionson”, venerdì 23 “MrBanana DuoBlues”, sabato 24 “Mimmo Mollica trio” e, per finire, sabato 30 i “Brigantos”. Per quanto riguarda la lista di birre e cocktail, in cui compare lo shottino “Scaramellozzi”, firmato Megik Cult in omaggio alla città, una chicca soddisferà i palati più esigenti: “abbiamo l’esclusiva mondiale di Botanic 420, la birra alla canapa prodotta da Badalà di Prato in collaborazione con TuscanyWeeds” dichiarano i gestori Mery e Alberto.

The Butcher Street Food & Bar – The Butcher Street Food & Bar unisce la passione per la macelleria e la cucina a quella per il beverage. Con l’obiettivo di valorizzare i piatti di carne e i prodotti del territorio avrà il suo presidio estivo in Fortezza Nuova in veste street food, in uno stand più grande dell’anno scorso che combinerà la ristorazione a tutti i servizi bar, dalla caffetteria alla preparazione di cocktail internazionali. Il menù rivisitato, quindi, senza togliere priorità alla qualità e all’alimentazione sicura e genuina, completerà l’offerta anche con proposte vegetariane, una selezione di vini e di birre.

The Bombardier Irish Pub – Un distaccamento estivo del mitico pub, nato nel 1996 dopo un viaggio illuminante a Londra dei titolari Alessio, Fabrizio, Patrick capitanati dalla general manager Anna. Il locale, grandissimo e molto frequentato dai giovani, arredato in stile tipicamente inglese esporterà la professionalità dei bartender di scuola americana con una selezione di birre e una vasta drink list di cocktail, pestati muddless, long drink, frozen, classici e analcolici per soddisfare le esigenze di tutti. Una sifda per il territorio di Livorno colta da Fortezza Nuova nel ricevere e far sentire a casa la clientela affezionata al pub e proveniente da un bacino diverso

