(1) Allegati (1) SCHEDA DI ADESIONE RISTORATORI

Dal 22 al 24 torna il Cacciucco Pride

Eventi nel tuo ristorante durante il Cacciucco Pride? Clicca sul bottone celeste sopra al titolo per la scaricare la scheda di adesione

Tanti i ristoranti certificati 5 C che hanno aderito. Il 22-23-24 agosto Cacciucco Village in piazza Grande dove si svolgeranno degustazioni, presentazioni di libri, spettacoli e tanti appuntamenti gastronomici e non tra trekking urbani, visite culturali. Garufo: "Vogliamo che Cacciucco Pride torni ad essere uno degli eventi cittadini clou. Chiediamo ai negozianti di rimanere aperti durante le tre sere di Cacciucco Village"

Dopo un anno di stop torna a Livorno il Cacciucco Pride, la festa turistico-gastronomica dedicata a uno dei piatti simbolo della cucina livornese, la caratteristica zuppa di pesce e pomodoro piccante dalle 5 C nel nome. L’appuntamento è per il 22-23-24 di agosto. La manifestazione prevede sia l’allestimento di un Cacciucco Village in piazza Grande dove si svolgeranno degustazioni, presentazioni di libri, spettacoli, che la diffusione sul territorio nei ristoranti certificati 5 C, in tutta la città, sul lungomare, con tanti appuntamenti gastronomici e non, trekking urbani, visite culturali e molto altro. Hanno aderito una serie di ristoranti certificati 5 C (un marchio registrato): La Lupa, Osteria La volpe e l’uva, Granduca, L’Ancora, Gennarino, I’m pasta, Antico Moro, Porto di Mare, Cantina Senese, Kavarna Vinarna, Stuzzicheria di mare (piazza Mazzini) La Persiana, Il Tritone, Il Dollino. Gli altri ristoratori cittadini sono invitati ad aderire con proposte gastronomiche e di spettacolazione. Cacciucco Pride, promosso dal Comune di Livorno e Proloco Livorno (altri partner in via di definizione) è stato lanciato in conferenza stampa a Palazzo Comunale dall’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, dalla presidente di Proloco Livorno Ombretta Bachini e dalla vicepresidente Antonella Dini. “Vogliamo che Cacciucco Pride torni alla grande come una delle manifestazioni clou del panorama di promozione turistica e di valorizzazione della tradizione gastronomica della città – ha detto l’assessore Garufo – Intanto abbiamo fissato delle date che vogliamo siano permanenti. Poi chiediamo la collaborazione dei ristoratori perché si attivino con proposte gastronomiche e di spettacolazione e anche ai commercianti perché nelle tre sere intorno al Cacciucco Village tengano aperti i negozi per fare una vera festa cittadina”. Ombretta Bachini ha condiviso lo stesso spirito espresso dall’assessore e nel presentare la bozza del programma ha anticipato alcune novità. Tra queste il fatto che oltre che poter cenare nei ristoranti 5 C si potrà gustare a prezzo modico il crostino cacciuccato all’interno del Cacciucco Village. Inoltre ha confermato il contest gestito dal cuoco “Bocca” per il miglior cacciucco casalingo, con il titolo labronicissimo, “Come lo fa mi mà”.

Per informazioni su come aderire con iniziative gastronomiche o turistico-culturali ecco i riferimenti:

Scilla 328 7142241

Ombretta 392 7697963

Condividi:

Riproduzione riservata ©