Dal 27 ottobre ciclo di incontri a La Bottega della Scrittura

Un ciclo di incontri per ricercare storie, scrivere racconti e magari il romanzo che si ha in mente, pescare dalla fantasia o osservare che la realtà è già letteratura e basta solo scriverla! Gli autori faranno lezioni su temi diversi a cui segue ogni volta la scrittura in stile libero e personale. Il calendario proseguirà fino a primavera, inoltre sono previste presentazioni di libri e due concerti: uno di Massimiliano Larocca e uno di Tenedle. Entrambi cantautori. Al momento il calendario è definito fino a dicembre 2023, gli autori coinvolti di qui a dicembre saranno Mauro Bonciani (giornalista), Ilaria D’Urbano (poetessa), Massimiliano Scudeletti (autore di romanzi e gialli) e Paolo Ciampi (narrativa di viaggio). Per partecipare sarà richiesto un contributo per la copertura delle spese vive: riscaldamento, luce, viaggio degli autori ecc. + tessera dell’associazione. Ci si può aggiungere anche dopo l’inizio del percorso, poiché ogni autore tiene due ore di lezione sul suo argomento. Gli incontri si svolgeranno al “Centro Devadatta” Via San Carlo 149/151, Livorno in orario 18-20. È richiesta l’iscrizione. Per info: Elisabetta Mari tel. 3408981673 Email: [email protected].

Calendario 2023

27 ottobre: Elisabetta Mari, scrittrice e attrice: Impostare il lavoro, le prime cose da fare e da non fare. Descrivi e non fare il furbo (Puskin)

10 novembre Mauro Bonciani, giornalista del Corriere Fiorentino e autore di libri su Firenze e la Toscana: ricerca di storie in città

17 novembre: Elisabetta Mari

24 novembre: Ilaria D’Urbano, scrittrice, attrice, poetessa collabora con Pupi Avati che scrive del suo romanzo Alma “uno slancio affettivo nei riguardi di tutto ciò che la circonda, sublime. Ineffabile”: la ricerca autobiografica

1 dicembre: Elisabetta Mari, scrittrice e attrice: “La scrittura non si insegna” (Vanni Santoni) ma si esercita, come coltivare la mentalità dello scrittore

15 dicembre: Massimiliano Scudeletti, autore e documentarista: “Di una cosa magica si può dire che è strana, bella o misteriosa, e non solo se è vera o falsa. Il vero cacciatore d’ombre ricerca il lato inconsueto delle cose” da La laguna dei sogni sbagliati: il romanzo

Il percorso riprenderà a gennaio 2024 con calendario da definire con i seguenti autori:

Paolo Ciampi, scrittore e giornalista: la narrativa di viaggio

Gregorio Iacopini e Massimiliano Bardotti, entrambi poeti: la poesia

Duccio Tebaldi, poeta, autore di reading e album con il gruppo La mia S’ignora: testi sperimentali su sonorizzazioni

Valentina Lingra, presidente Scuola di Editoria, i mestieri della scrittura e l’editing

Alessio Venturini, sceneggiatore e attore di cinema con svariati film al suo attivo l’ultimo premiato al Festival di Venezia “Il cacio con le pere”: il mestiere del ghostwriter

Dimitri Niccolai, Tenedle, cantautore e compositore, ha pubblicato numerosi album: testi per canzone. Seguirà il concerto su Emily Dickinson “Odd to Love”

Elisabetta Salvadori, autrice e attrice di teatro e storytelling: come costruire una storia

Massimiliano la Rocca, compositore e autore di numerosi album: per scrivere libri bisogna prima vivere la vita. Seguirà il suo concerto con l’ultimo album Daimon

