Dal 30 novembre obbligo di catene a bordo sulle strade provinciali

La Provincia ha emanato un’ordinanza che prevede dal 30 novembre l’obbligo di transitare sulle strade provinciali, nei tratti di strada extraurbani più critici, solo con autoveicoli muniti di pneumatici invernali o provvisti di catene a bordo. Ricordiamo che per le strade a lunga percorrenza l'obbligo scatta dal 15 novembre

La Provincia ha emanato un’ordinanza che prevede l’obbligo di transitare sulle strade provinciali, nei tratti di strada extraurbani più critici, solo con autoveicoli muniti di pneumatici invernali o provvisti di catene a bordo. Il provvedimento, che ha carattere permanente, istituisce tale obbligo nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 31 marzo di ogni anno (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare l’elenco delle strade provinciali interessate dall’ordinanza). L’ordinanza è stata adottata nell’ambito delle misure del Piano Neve per la gestione delle attività di sgombero neve e prevenzione ghiaccio sulle strade di pertinenza provinciale. Lo scopo è quello di prevenire disagi alla circolazione stradale e, in caso di formazione di ghiaccio e/o precipitazioni nevose, garantire il passaggio dei mezzi dei servizi di emergenza, di pubblica utilità e di sgombero delle strade.

L’utilizzo di pneumatici invernali e altri idonei dispositivi antiscivolamento, come le catene, consente infatti di mantenere un adeguato livello di transitabilità, anche in presenza di eventi di portata non eccezionale e di evitare il rischio per automobilisti e camionisti di rimanere intrappolati nei propri veicoli, con conseguente impedimento del passaggio di mezzi di servizio e soccorso.

L’ordinanza si inserisce nel quadro analoghi provvedimenti emessi dagli altri gestori di strade e autostrade (Anas, Sat, etc.).

Condividi: