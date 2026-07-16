Dal 31 luglio al 2 agosto la prima edizione di Livorno Art Book Fair

Dal 31 luglio al 2 agosto 2026 il Museo della Città di Livorno – Polo culturale dei Bottini dell’Olio ospita la prima edizione di Livorno Art Book Fair, una nuova manifestazione dedicata al libro d’artista, all’editoria indipendente e alle pratiche editoriali contemporanee, organizzata da Blob Art ETS e T.O.E., con la compartecipazione del Comune di Livorno.

Nata con l’obiettivo di esplorare il libro come spazio di ricerca artistica e strumento di sperimentazione, Livorno Art Book Fair propone tre giornate dedicate all’incontro tra arti visive, editoria, fotografia, grafica e pratiche di stampa. Il progetto guarda alla pubblicazione non soltanto come supporto documentario, ma come opera autonoma, capace di mettere in relazione immagini, testi, progetto grafico e ricerca contemporanea.

«L’editoria indipendente, commenta Paolo Batoni, direttore di Livorno Art Book Fa ir, rappresenta oggi uno dei luoghi più vitali della ricerca artistica contemporanea. Libri d’artista, zine e pubblicazioni sperimentali mettono in relazione immagini, grafica, fotografia e scrittura, dando vita a nuove forme di dialogo tra artisti, editori e lettori. Livorno Art Book Fair nasce dal desiderio di dare spazio a questa energia creativa e di costruire un luogo in cui esperienze diverse possano incontrarsi, conoscersi e generare nuovi percorsi.»

La manifestazione si svolge in un momento particolarmente significativo per la città, intrecciandosi con due degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate livornese: la XVII edizione del Premio Combat Prize e Effetto Venezia, trasformando il Museo della Città in un luogo di incontro tra arte contemporanea, editoria e cultura visiva.

Per tre serate, dalle 18.00 alle 24.00, il pubblico potrà incontrare una selezione di editori indipendenti, artisti, fotografi, illustratori, designer, artist-run space e progetti editoriali provenienti dall’Italia e dall’estero. Libri d’artista, zine, fotografia, sperimentazione grafica, autoproduzioni e pubblicazioni specializzate offriranno una panoramica sulle più attuali pratiche editoriali contemporanee.

Accanto alla sezione espositiva, Livorno Art Book Fair propone un ricco Public Programme composto da talk, workshop, performance e mostre, pensato per approfondire il rapporto tra editoria e arti visive.

Tra gli appuntamenti principali figura la mostra “UNO STRANO MOVIMENTO. Tano D’Amico e l’editoria del ’77”, curata da Paolo Tonini per L’Arengario Studio Bibliografico, che mette in dialogo le fotografie di Tano D’Amico con giornali, riviste, libri e materiali editoriali originali del Movimento. La mostra propone una riflessione sul 1977 non soltanto come momento cruciale della storia italiana, ma come stagione irripetibile di creatività editoriale e visiva. A quasi cinquant’anni di distanza, fotografie e pubblicazioni continuano a restituire la forza di un immaginario che ha lasciato un segno profondo nella cultura contemporanea e che ancora oggi invita a interrogarsi sul rapporto tra immagini, parole e trasformazione della società.

Il programma comprende inoltre una sound performance dell’artista Anna Vezzosi, workshop dedicati al disegno manga e al collage e un articolato ciclo di talk pensato per dare voce agli editori e agli ospiti della fiera. Nella cornice del Museo della Città, editori, artisti e curatori racconteranno in prima persona le proprie esperienze, i progetti più recenti e il rapporto tra pratica artistica e pubblicazione, aprendo un confronto sui diversi linguaggi dell’editoria contemporanea. Ospite speciale sarà il fotografo Tano D’Amico, protagonista di un incontro dedicato alla memoria visiva e culturale del Movimento del ’77.

Con la nascita di Livorno Art Book Fair, la città si dota di un nuovo appuntamento dedicato all’editoria d’arte, inserendosi nel panorama delle fiere italiane specializzate e offrendo uno spazio di confronto tra professionisti del settore, artisti, collezionisti e pubblico. Un progetto che intende valorizzare il libro come luogo di sperimentazione, ricerca e produzione contemporanea, contribuendo ad ampliare l’offerta dell’estate livornese e a rafforzare il dialogo tra arte contemporanea ed editoria indipendente.

LIVORNO ART BOOK FAIR 2026

31 luglio – 2 agosto 2026

Museo della Città di Livorno – Polo culturale dei Bottini dell’Olio

Orari

31 luglio, 1 e 2 agosto • h 18.00 – 24.00

Ingresso libero

Espositori: A60 International Art (Novate Milanese) • Artphilein Edition (Lugano) • Barbara Salvadori (Lucca) • Blow Up Press (Varsavia) • Civico 23 (Salerno) • Giorgio Barbetta (Desio) • Hopper&Fuchs (Anversa) • Johan & Levi (Milano) • Juliet Art Magazine (Trieste) • Libreria Antigone (Milano) • Libreria del Portone (Reggio Emilia) • Lorenzo Buongiovanni (Napoli) • Lucca Manga School (Lucca) • L’Arengario Studio Bibliografico (Cellatica) • Mark Andrew Brooks (Pisa) • Massimo De Santis (Frosinone) • Metilene Edizioni (Pistoia) • Origini Edizioni (Livorno) • Sincresis (Empoli) • Studio Montespecchio (Montespecchio).

Programma eventi

Mostra d’archivio

UNO STRANO MOVIMENTO

Tano D’Amico e l’editoria del ’77

A cura di Paolo Tonini, L’Arengario Studio Biografico

Alle soglie del cinquantesimo anniversario del Movimento del ’77, L’Arengario Studio Biografico presenta, nell’ambito del Livorno Art Book Fair, una mostra dedicata a una delle stagioni più intense e innovative della cultura italiana del secondo Novecento. Attraverso le fotografie di Tano D’Amico, tra i più importanti interpreti visivi del Movimento, e una selezione di giornali, riviste, libri e materiali editoriali originali. Il percorso racconta il ’77 come laboratorio di nuovi linguaggi, immagini e pratiche culturali che hanno caratterizzato una generazione e trasformato profondamente la comunicazione politica, visiva ed editoriale.

Venerdì 31 luglio

Ore 19.00 | Sound performance

Rosso Polare

A cura di Anna Vezzosi (artista)

Workshop

Sabato 1 Agosto

Ore 18.30 | Le espressioni del volto

Workshop a cura di Lucca Manga School

Un laboratorio pratico con Riccardo Pieruccini dedicato alla rappresentazione delle emozioni attraverso il disegno in stile manga.

Rivolto a partecipanti dagli 8 anni in su

Durata 45 minuti

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. Prenotazione richiesta scrivendo a [email protected]

Domenica 2 Agosto

Ore 19.00 | Life by a Thousand Paper Cuts

Workshop a cura di Mark Andrew Brooks (Artista)

Attraverso frammenti di carta e immagini, i partecipanti realizzeranno un collage che diventerà un segnalibro, un piccolo dispositivo personale per accompagnare la lettura. Il workshop sarà accompagnato da una tazza di tè, evocando il rituale di ospitalità e condivisione che accompagna il processo creativo dell’artista.

Durata 1 ora e 30 minuti

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. Prenotazione richiesta scrivendo a [email protected]

Talk

Sabato 1 Agosto

Ore 19.30 | Nuovi strumenti di promozione artistica. L’esperienza dell’Annuario Cina/Italia e della Rivista in Scatola

Intervengono Angelo D’Amato, Cristina Tafuri (Civico 23), Pengpeng Wang e Emanuele Gregolin (A60 International Art)

Ore 20.00 | 100×100. Cento libri per cento artisti in mostra

Talk con Alessandra Scappini (Sincresis), moderatrice Alice Merelli

Ore 21.00 | Imboscata. Independent art project

Intervengono gli artisti ideatori del progetto Imboscata a cura di Metilene Shilha Cintelli, Rachel Morellet, Eva Sauer e Enrico Vezzi

Ore 21.30 Il 77’. Conversazione con Tano D’Amico

Dialogo tra Tano D’Amico (Fotografo) e Paolo Tonini (Arengario Studio Bibliografico)

Domenica 2 Agosto

Ore 20.00 | Origini. Come nasce il libro fotografico d’Artista

Intervengono con Matilde Vittoria Laricchia (Origini Editore), moderatrice Alice Merelli

Ore 21.30 | Gli artisti e i loro libri

a cura di Alessandra Scappini (Sincresis)

Intervengono Gianluca Badiani (artista), Luigi Balsebre (artista) e Maddalena Bellorini (artista)

Organizzazione

Blob Art ETS e T.O.E. Art Fair con la compartecipazione del Comune di Livorno e il sostegno della Fondazione Livorno e Poliart s.r.l.

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