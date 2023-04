Dal Caffè Michelangiolo al Caffè Bardi: la mostra

Sabato 15 aprile alle 16,30, nella sua sede in via dei Fossi 18r a Firenze, la galleria Parronchi Dipinti ‘800 – ‘900 in collaborazione con la Galleria d’Arte Goldoni di Livorno inaugurerà la mostra Dal Caffè Michelangiolo al Caffè Bardi: ottant’anni di pittura toscana tra Firenze, Livorno e la Versilia.

L’esposizione – curata da Antonio Parronchi e Massimo Padovani – pone l’attenzione sui legami fra la pittura macchiaiola e quella labronica passando in rassegna le esperienze e i linguaggi artistici elaborati tra Firenze, i luoghi della Versilia e Livorno.

La mostra sarà preceduta da un intervento dei curatori. Galleria Parronchi Dipinti ‘800 – ‘900, Firenze, via dei Fossi 18r 50123. 15 aprile – 13 maggio 2023.

Inaugurazione 15 aprile, h. 16.30. Orari di apertura: dal martedì al sabato: 10.00 -13.00; 16.00 – 19.30. Giorni festivi: 16.00 – 19.30 lunedì chiuso.

Per info: + 39 055 215109; + 39 3397951064, +39 0586 839547; [email protected]; [email protected].

