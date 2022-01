Dal Goldoni parte il nuovo tour di Enrico Nigiotti

L’artista livornese salirà sul palco mercoledi 12 gennaio, alle 21, e darà vita ad uno spettacolo emozionante dedicato ai momenti più importanti del suo percorso artistico da L’amore è a Notti di luna

Mediagallery

Rinviato più volte a causa della pandemia, parte finalmente il tour teatrale di Enrico Nigiotti, con una tappa d’eccezione: il Teatro Goldoni di Livorno, praticamente “esaurito” da giorni.

L’artista livornese salirà sul palco mercoledi 12 gennaio, alle 21, e darà vita ad uno spettacolo emozionante dedicato ai momenti più importanti del suo percorso artistico da L’amore è a Notti di luna e che, grazie alla sincerità della sua musica, creerà un’empatia unica con il suo pubblico.

È bellissimo ripartire dalla mia città – dichiara il giovane cantante – sono davvero felice dell’affetto del pubblico labronico che mi fa ripartire col botto, con il tutto esaurito, che di questi tempi non è per niente scontato. Sul palco, in questa data organizzata da LEG e Menicagli pianoforti, sarà accompagnato da Fabiano Pagnozzi pianoforte, cori e direzione musicale, Mattia Tedesco alle chitarre, Antonio Galli al basso e Marco Friulano alla batteria e ai cori.

Nei mesi del lockdown Enrico Nigiotti ha scritto e registrato in casa il brano inedito Terrazza Mascagni, un provino diretto e puro che il cantautore ha deciso di regalare ai suoi fan rendendolo fruibile tramite i suoi canali social. Un viaggio poetico in cui libera i suoi pensieri attraverso una finestra che dà sulla Terrazza Mascagni, uno dei luoghi più eleganti e suggestivi della città di Livorno. L’ultimo progetto discografico Nigio si compone di 7 brani inediti, più l’ultimo singolo Notturna, scritti e composti dallo stesso Nigiotti, che si caratterizzano per un sound forte ricco di assoli di chitarra scandito dal ritmo della batteria. Un album intimo, colloquiale e diretto che parla di “vita camminata”, di momenti intensi vissuti fuori casa, tra la gente, per strada e che farà parte della scaletta del concerto.

Enrico Nigiotti, classe ‘87, è un cantautore livornese. Dopo alcune importanti esperienze televisive e affiancato dalla storica manager Adele Di Palma (Fabrizio De André, Ivano Fossati, Gianna Nannini), Nigiotti compone due brani per il film “La pazza gioia” per il regista Paolo Virzì e nel 2017 partecipa alle selezioni dell’undicesima edizione di X Factor alle quali si presenta con L’amore è, brano che lo porta fino alla finale del programma conquistando il doppio disco di platino. I testi e la musica di Enrico hanno emozionato anche artisti di calibro internazionale con i quali sono nate diverse collaborazioni. Nel 2015 il cantautore livornese apre le date italiane del “Big Love Tour” dei Simply Red, mentre nel 2018 apre il concerto al Circo Massimo di Roma di Laura Pausini, per cui ha firmato il brano Le due finestre. Nello stesso periodo scrive per Eros Ramazzotti il brano “Ho bisogno di te”, incluso nell’album “Vita ce n’è”. Il 14 settembre pubblica il suo nuovo album “Cenerentola”, anticipato dal brano Complici in duetto con Gianna Nannini, con la quale già nel 2015 aveva collaborato aprendo il suo tour “Hitalia.Rocks”. “Complici” è diventata subito una hit radiofonica, tra i dieci brani più trasmessi dalle radio, e si è aggiudicata il disco d’oro. Nel 2019 partecipa alla 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano Nonno Hollywood, conquistando il 10° posto in classifica e il disco d’oro. Ha pubblicato l’edizione speciale del suo ultimo album di inediti “Cenerentola e altre storie…” ed è uscito il nuovo singolo Notturna.

Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali per accedere in Teatro è necessario il Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2, per informazioni la biglietteria (Tel.0586 204290) sarà aperta martedi ore 10/13 e mercoledi dalle ore 16.30.