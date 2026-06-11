Dal Mom’s Day a Coteto in festa, eventi fino a mezzanotte

Dopo il rinvio per maltempo, domenica 14 giugno dalle 17 a mezzanotte via Toscana e le strade del quartiere ospiteranno la quinta edizione dell’evento dedicato alle famiglie, promosso dai commercianti con il supporto di Confcommercio Livorno e il patrocinio del Comune

Dopo il rinvio causato dal maltempo dello scorso maggio, il quartiere Coteto è pronto a vivere finalmente la sua giornata di festa: domenica 14 giugno torna infatti il Mom’s Day – Festa della mamma in Coteto, l’evento organizzato dai commercianti del quartiere con il supporto di Confcommercio Livorno e il patrocinio del Comune di Livorno. Per tutta la giornata, dalle ore 17 alle 24, via Toscana e le strade limitrofe si trasformeranno in uno spazio aperto dedicato alle famiglie, con musica dal vivo, giochi per bambini, laboratori, attività sportive, animazione, artigianato, spettacoli e tante occasioni di socialità pensate per valorizzare il quartiere e rafforzare il senso di comunità. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, rappresenta ormai un appuntamento atteso non solo dai residenti di Coteto ma da tante famiglie livornesi, grazie all’impegno condiviso di commercianti, associazioni e volontari che ogni anno lavorano insieme per costruire una giornata di partecipazione e aggregazione. “Il rinvio per maltempo aveva lasciato un po’ di amarezza, perché sappiamo quanto questa iniziativa sia sentita dal quartiere – commenta il direttore di Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli – Per questo siamo particolarmente contenti di poterla recuperare. Tra l’altro il nuovo orario, dalle 17 fino a mezzanotte, può rappresentare un valore aggiunto: il clima serale renderà ancora più piacevole vivere il quartiere e partecipare alle tante iniziative in programma. Il Mom’s Day è una manifestazione che negli anni è cresciuta grazie all’impegno dei commercianti di Coteto, capaci di fare rete e costruire un appuntamento che mette insieme famiglie, attività economiche e vita di quartiere. In un momento in cui i negozi di vicinato affrontano molte difficoltà, vedere realtà che si organizzano e investono sul territorio è un segnale importante, perché significa tenere vivo il tessuto sociale oltre che commerciale”. Nel programma non mancheranno esibizioni sportive, musica, pony per i bambini, banchetti degli artigiani, animazione con personaggi dedicati ai più piccoli e l’estrazione finale della lotteria, il cui ricavato contribuirà al sostegno della manifestazione. Confcommercio Livorno invita cittadini e famiglie a partecipare a una giornata pensata per far vivere il quartiere e sostenere le attività di prossimità, in un clima di festa e condivisione.

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