Dal Nuovo Teatro delle Commedie alla Biennale di Venezia: un anno di successi che racconta un teatro vivo

Una scuola di circo che forma una campionessa europea, una giovane compagnia che conquista i principali premi del FringeMI, una produzione selezionata dalla Biennale di Venezia con un contributo di 110 mila euro e il Nuovo Teatro delle Commedie scelto per ospitare l'Assemblea nazionale di C.Re.S.Co

Una scuola di circo che forma una campionessa europea, una giovane compagnia che conquista i principali premi del FringeMI, una produzione selezionata dalla Biennale di Venezia con un contributo di 110 mila euro e il Nuovo Teatro delle Commedie scelto per ospitare l’Assemblea nazionale di C.Re.S.Co., il coordinamento della scena contemporanea italiana. Sono i risultati ottenuti negli ultimi mesi dall’Associazione Pilar Ternera e dal Nuovo Teatro delle Commedie, che confermano il ruolo sempre più centrale della struttura livornese nel panorama culturale nazionale.

Non si tratta di successi isolati, ma del frutto di un lavoro costruito negli anni, che ha trasformato il Nuovo Teatro delle Commedie in un luogo aperto e vissuto quotidianamente, dove convivono programmazione, formazione, residenze artistiche, produzione e ricerca. Un teatro che non si limita a ospitare spettacoli, ma accompagna la crescita di artisti, compagnie e giovani talenti.

Tra le soddisfazioni più belle ci sono i risultati della scuola di discipline circensi Saltimbanco, che svolge stabilmente la propria attività all’interno del Nuovo Teatro delle Commedie. Alla FIPASS Performer Cup 2026 le allieve livornesi hanno ottenuto risultati di assoluto prestigio. Caterina Menichetti si è laureata campionessa europea, conquistando il titolo continentale e la qualificazione ai Campionati del Mondo. Agata Favilla ha ottenuto il terzo posto ai campionati nazionali e il quarto posto europeo, guadagnandosi anch’essa l’accesso ai Mondiali. Ottime prove anche per Olivia Cesolini, Matilde Nannipieri e Letizia Funaro, protagoniste della fase nazionale della competizione. Un risultato che premia il lavoro delle insegnanti Elena Cei e Giulia Meoni, ma soprattutto dimostra come il teatro sia anche un luogo in cui si formano nuove generazioni di artiste.

Importanti riconoscimenti sono arrivati anche sul fronte della produzione teatrale. Il collettivo A.D.D.A., accompagnato da Pilar Ternera nel proprio percorso produttivo e cresciuto artisticamente anche negli spazi del Nuovo Teatro delle Commedie, ha conquistato il FringeMI Festival 2026 con lo spettacolo “Muoiono Tutti”, aggiudicandosi sia il premio per la Migliore Produzione Under 35 sia il Premio della Critica, confermando il valore di una delle realtà emergenti più interessanti del panorama teatrale italiano.

Il riconoscimento più prestigioso è però arrivato dalla Biennale di Venezia. La produzione “Inventario”, sostenuta da Pilar Ternera e sviluppata anche attraverso un periodo di residenza al Nuovo Teatro delle Commedie, è stata selezionata tra i vincitori del Biennale College Regia 2026. Il progetto, scelto dal direttore artistico della Biennale Teatro Willem Dafoe, riceverà un contributo di 110 mila euro per la realizzazione dello spettacolo, che debutterà nel programma ufficiale della Biennale Teatro 2027.

Un risultato di straordinario valore artistico e culturale. La Biennale di Venezia rappresenta infatti uno dei più autorevoli palcoscenici internazionali dedicati alle arti performative e riuscire a portare una propria produzione nel suo programma ufficiale significa raggiungere uno dei massimi traguardi cui possa aspirare una compagnia teatrale italiana. Un riconoscimento che dà prestigio non solo alla produzione, ma anche alla città di Livorno e al lavoro di produzione, accompagnamento e ricerca che Pilar Ternera porta avanti da anni.

A confermare il ruolo assunto dal Nuovo Teatro delle Commedie nel panorama nazionale arriva anche un importante riconoscimento istituzionale. Nel prossimo mese di novembre il teatro ospiterà infatti l’Assemblea nazionale di C.Re.S.Co., il Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, che riunisce artisti, compagnie, direttori e operatori culturali provenienti da tutta Italia. La scelta di Livorno come sede dell’assemblea rappresenta un’ulteriore attestazione del lavoro svolto e del ruolo che il Nuovo Teatro delle Commedie ha saputo conquistarsi nel sistema teatrale contemporaneo.

«Questi risultati ci rendono naturalmente molto orgogliosi – commenta Francesco Cortoni, presidente dell’Associazione Pilar Ternera – ma ciò che conta davvero è il percorso che li ha resi possibili. Abbiamo sempre immaginato il Nuovo Teatro delle Commedie come un luogo aperto, dove la programmazione dialoga con la formazione, le residenze artistiche, la produzione e la ricerca. Oggi vedere una scuola che forma una campionessa europea, una giovane compagnia vincere i principali premi del FringeMI, una nostra produzione arrivare alla Biennale di Venezia e il nostro teatro essere scelto per ospitare l’assemblea nazionale di C.Re.S.Co. significa che questa idea di teatro sta producendo risultati concreti.»

«Per una realtà come la nostra arrivare alla Biennale di Venezia con una produzione è qualcosa di straordinario. La Biennale è uno dei luoghi più autorevoli del teatro mondiale e sapere che un progetto nato e cresciuto anche nei nostri spazi sia stato scelto da Willem Dafoe e sostenuto con un investimento così importante ci riempie di orgoglio. È la dimostrazione che anche da Livorno possono nascere produzioni capaci di confrontarsi con i più alti livelli della scena internazionale.»

«Più dei premi, però, ci rende felici vedere che il Nuovo Teatro delle Commedie è diventato una vera casa per gli artisti. Un luogo abitato ogni giorno, dove si studia, si prova, si insegna, si produce e si sperimenta. È questa vitalità che, negli anni, ha permesso a tanti giovani, compagnie e progetti di crescere fino a raggiungere traguardi nazionali e internazionali. Credo che sia questo il risultato più importante che possiamo restituire alla nostra città.»

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