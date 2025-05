Dal pellegrinaggio della memoria alla condivisione con la città

Mercoledì 21 maggio alle 21 all’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno si terrà l’incontro di restituzione del pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti 2025

Mercoledì 21 maggio alle 21 all’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno si terrà l’incontro di restituzione del pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti 2025, promosso da ANED Pisa tra l’8 e il 12 maggio scorso, al quale – tra gli altri – ha preso parte anche una delegazione di studenti del Conservatorio stesso.

Michelangelo Salvini, Niccolò Chiaramonti e Matteo Dreoni racconteranno la loro esperienza attraverso musica e parole.

Durante la serata interverranno Emanuele Rossi, Presidente del Conservatorio, Federico Rovini, Direttore, e Laura Geloni, Presidente di ANED Pisa, che introdurrà il contesto storico e la figura di Italo Geloni, deportato politico e padre della stessa Presidente.

In apertura, alle ore 20:30, si terrà un momento commemorativo con la deposizione del diario di Italo Geloni in una delle teche del primo piano del Conservatorio.

Il programma prevede:

L’esecuzione di musiche nate nei lager o ispirate al pellegrinaggio, tra cui il Dachaulied(brano composto nel campo di Dachau da Jura Soyfer e Herbert Zipper , arrangiato per fagotto e due chitarre da Chiaramonti )

due composizioni elettroniche originali (brani composti da Dreoni e Salvini )

) la visione dell’intervista-testimonianza di Italo Geloni

e un momento finale di riflessione collettiva.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, rappresenta un forte segnale educativo e culturale: la musica come strumento di resistenza, di memoria e di pietà.

Il Conservatorio ringrazia i tre studenti per aver partecipato con impegno, consapevolezza e profondità al pellegrinaggio, e per aver saputo trasformare un’esperienza intima in un patrimonio condiviso.

