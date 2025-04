Dal The Cage parte il nuovo tour di Meg e poi arriva il rap di Asp126

Venerdì 4 aprile arriva a Livorno Trenta Meg, il tour celebrativo della regina dell'elettronica sperimentale ed ex voce inconfondibile dei 99Posse. Sabato 5 aprile prima volta al The Cage di Asp126, membro storico del collettivo romano Lovegang126

Il The Cage si conferma un solido punto di riferimento per gli artisti nostrani e ospita nuovamente la data zero di un tour che toccherà alcune tra le più importanti città italiane: questa volta sarà sul palco del teatrino di Villa Corridi Meg, inconfondibile ex vocalist ed autrice dei 99Posse nonché artista multiforme, che sin dal suo debutto ha segnato il panorama musicale nazionale. Regina della sperimentazione, curiosa e sempre alla ricerca di nuove forme espressive, Meg nasce nel 1972 a Napoli e anche grazie alla fortunatissima parabola dei 99Posse diventa da subito uno dei simboli femminili dell’underground italiano. Già alla fine del 2004, Maria Di Donna – questo il suo nome all’anagrafe – pubblica il suo primo disco solista, Meg, appunto. Seguiranno Psychodelice nel 2008, Imperfezione nel 2015 e Concerto imPerfetto nel 2017, tra album per undici anni di una carriera solista costellata di collaborazioni, contaminazioni e spunti sempre nuovi. L’ultimo lavoro è uscito il 30 settembre 2022 per Asian Fake/Sony Music: Vesuvia, un album di inediti a cavallo tra synth pop, dub, drum’n’bass il cui titolo traduce un’istintiva urgenza di “eruttare” la propria espressione artistica, coniugandola con le rivendicazioni femministe. Il tour arriva in questo 2025 proprio per celebrare e festeggiare i 30 anni dell’artista partenopea, che così si rivolge ai propri fan: «L’oggetto della mia ricerca sono sempre stata io stessa, le mie emozioni, riflessioni, il sentire che la realtà e il mondo provocano in me. Le mie canzoni nascono da quest’esplorazione costante e sincera. La mia musica è il frutto di quest’avventura nel profondo. Con immensa gioia vorrei invitarvi al mio compleanno, per festeggiare insieme questo viaggio che prosegue nonostante tutto: in questo folle mondo unit* resistiamo». Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti su TicketOne e TicketSms e al costo di 23 euro più i diritti di prevendita. Dopo il live, fino a tarda notte, dj set a cura di Robetta Party per divertirsi, ballare e stare insieme. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 5 APRILE – Arriva per la prima volta al The Cage Asp126, membro storico del collettivo Lovegang126, l’iconico gruppo di giovani artisti romani che nella decade 2010-2020 ha traghettato la scena rap della Capitale verso uno stile più pop e commerciale (tra i membri del collettivo anche il rapper, cantautore e produttore Carl Brave). All’anagrafe Luciano Nardoni, Asp126 esordisce nel 2015 con l’album Asso di Guasconi, in collaborazione con l’amico Franco126, e per circa 10 anni pubblica album e singoli in collaborazione con altri membri del gruppo. Ad aprile 2023 prende parte al progetto collettivo Cristi & Diavoli, firmato proprio Lovegang126, un album che entra da subito a far parte della storia dell’hip hop italiano e che fa l’occhiolino al rap old school, in particolare a quello romano. Al progetto partecipano artisti del calibro di Gemitaiz e Side Baby, oltre a Gianni Bismark, Lil Kvneki, Gemello, Danno, Branca, Sosa Priority, Security, Gel, Mystic One. Ma è il 2024 che segna il nuovo percorso da solista di Asp126, con la pubblicazione di Junkie (Columbia Records), il disco elegante ed eclettico che conta 8 tracce e che include i feat con Branca, Franco 126, Tutti Fenomeni, Wayne, Ugo Borghetti. Tra synthwave e sonorità anni ’80, attraverso la musica Asp126 racconta il proprio modo di approcciarsi alla vita e prova a gettare luce sui propri conflitti, sia interni che esterni. «Quello di Junkie non è un viaggio in solitaria, ma fatto con il sostegno di tanti amici, primo fra tutti Franco126 – racconta Asp126 – mi vedrete in una veste musicale e stilistica diversa, ma chi mi conosce e mi ha sempre seguito troverà un fil rouge con i miei lavori precedenti. Dentro questo album ho condensato tutto quello che mi è frullato dentro in questo ultimo periodo, ho cercato di raccontarmi in maniera sincera e spiritosa». L’appuntamento è per le 22:30, apertura porte ore 22:00. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire, come ogni sabato, dj set targato My Generation. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

