Dalla Catalogna alla Toscana per studiare al Mascagni

Il giovane Rafael Soler Vilaplana per l’ottavo concerto della stagione cameristica Il Sabato del Mascagni

Rafael Soler Vilaplana, nasce ad Albaida, nella comunità autonoma di Valencia, città nella quale inizia i suoi studi musicali. Qui frequenta l’Istituto Musicale Salvador Giner, dove nel 2010 vince una borsa di studio e il primo premio e dove sei anni dopo conclude gli studi con il massimo dei voti e il Premio Profesional.

La passione per lo strumento lo induce a cercare in molti illustri maestri – tra questi Istvan Gulyás, Josep Colom, Begoña Uriarte, David Kuyken, Javier Esplugues, Antonio Galera, Alexander Kandelaki – stimoli per la sua ricerca e, allo stesso tempo, si misura in diversi concorsi nazionali e internazionali.

Vince, così, il premio per la migliore interpretazione di un brano romantico nel concorso internazionale di Ibiza, il premio Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo del Corso Universitario Internazionale di Musica Spagnola Musica en Compostela, il secondo premio e menzione d’onore nel V Concorso Fidela Campiña ad Almería, e, in Italia, ottiene la borsa di studio Erik Torricelli del Franci di Siena e la borsa di studio Ugo Ferrario del Mascagni.

Mentre lavora alla propria formazione si esibisce in concerti, come solista e in gruppi cameristici: a Valencia al Palu des Arts e all’Università di Valencia; a Castellòn, ad Almeria, ad Alicante, ad Albaida.

E nel 2022, per la stagione concertistica Primavera di Musica prodotta del Conservatorio livornese, riscuote un successo molto lusinghiero anche a Livorno, al Teatro 4Mori.

Nel percorso che lo vede ottenere il diploma in pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio Superiore di Valencia sotto la guida Bartomeu Jaume Bauzà e Belen Martín Piles, grazie all’Erasmus incontra nel 2019 Giovanni Nesi, giovane e affermato concertista e prestigioso docente del Mascagni e inizia a studiare privatamente con lui e, infine, lo segue a Livorno dove oggi, sotto la sua guida, frequenta il biennio di specializzazione al Conservatorio della nostra città.

Il programma di sabato prossimo vede Soler Vilaplana interprete della Toccata in do minore BWV 911, diJohann Sebastian Bach, del Notturno op. 62 n.2, Mazurka op. 24 n. 2, Valzer op. 42, insieme con lo Scherzo in Do Diesis Minore op. 39 di Fryderyk Chopin e la Sonata in la maggiore op. 101 di Ludwig van Beethoven.

I concerti del Sabato del Mascagni sono a ingresso libero.

