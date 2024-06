(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DELLA SERATA

Dall’Argentina all’Andalusia, poesia e musica con il Coro Del Corona

Appuntamento il 19 giugno alle 21,30 a Villa Trossi. Un programma di grande interesse che stuzzica la curiosità per un concerto intrigante e coinvolgente che unisce all’indiscutibile intento culturale una fruibilità e spettacolarità davvero non comuni

Due mondi geograficamente lontani ma accomunati dalla stessa lingua, e non soltanto quella parlata. La musica argentina è un vero crogiuolo di influenze, dalle radici autoctone ai contributi europei, in particolare italiani e spagnoli (clicca sulla clip bianca sopra al titolo per consultare il programma della serata). Appuntamento il 19 giugno alle 21,30 a Villa Trossi.

Carlos Guastavino, compositore colto ma profondamente legato alle tradizioni della sua terra, scrive Indianas mettendo in musica 6 brani di diversi poeti argentini a formare una suite organica per coro e pianoforte, in cui si fondono ritmi di danza e strutture folcloriche con stilemi occidentali in un mix di grande suggestione.

La stessa struttura, stavolta con 7 brani, troviamo nel celeberrimo Romancero Gitano del fiorentino Mario Castelnuovo-Tedesco, che sapientemente sposa la musica per coro soli e una chitarra che si fa spesso protagonista, con i testi poetici tratti dal “Poema del Cante Jondo” di Federico Garcia Lorca, fino a creare una potente e visionaria atmosfera andalusa, intrisa di tradizione, di religione, di amore per la terra.

A formare un ideale spartiacque ed al tempo stesso un trait d’union strumentale tra le due composizioni, la fascinosa Fantasia per chitarra e pianoforte che Castelnuovo – Tedesco dedicò all’amico Andrés Segovia ed alla di lui moglie Paquita Madriguera, valente painista.

