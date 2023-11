“Dalle ippo ferrovie ai filobus. Il trasporto urbano a Livorno tra ‘800 e ‘900”, torna Archivi Aperti

La mostra è aperta dal 27 novembre al 1° dicembre, da lunedì a venerdì 9.30 - 12.30; martedì e giovedì anche 15.00 - 17.30

Dal 27 novembre al 3 dicembre torna la rassegna Archivi Aperti. L’evento 2023, giunto alla sua undicesima edizione, racconta Storie di viaggi, arrivi e partenze nel territorio livornese tra ‘800 e ‘900, tema affrontato già con la partecipazione alla Notte degli archivi del giugno scorso.

Come di consueto, l’apertura contemporanea di tutti archivi appartenenti alla Rete degli Archivi Storici della provincia di Livorno per un’intera settimana ha l’obiettivo di far conoscere, valorizzare e promuovere il prezioso patrimonio documentario in essi conservato.

L’Archivio storico del Comune di Livorno, oltre alla consueta visita all’interno dei locali di via del Toro al civico 8, quartiere Venezia, dove è conservata la documentazione, ha organizzato la mostra “Dalle ippo ferrovie ai filobus – Il trasporto urbano a Livorno tra ‘800 e ‘900”, esposizione di numerosi disegni e documenti per accompagnare il visitatore in un percorso che narra l’evoluzione tecnologica, urbanistica e sociale della città, “salendo a bordo” di omnibus, vetture a giardiniera, funicolari e filobus.

Prenotazioni preferibilmente via mail all’indirizzo [email protected], oppure telefonando allo 0586/820315 -820200.

