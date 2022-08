Dama, Borghetti si esibisce bendato a Montenero

Mercoledì 24, a partire dalle 21, si rinnova l’incontro col 4 volte Campione del Mondo e recordman mondiale di gioco bendato Michele Borghetti che giocherà, senza vedere la damiera, contro chiunque voglia sfidarlo. L’esibizione, organizzata dalla Pro Loco di Montenero e dal suo presidente Marzio Conti, si svolgerà a Montenero presso la Terrazza della Funicolare, che gode di una vista panoramica eccezionale sulla città. Per giocare contro il Campione non è prevista alcuna quota di iscrizione. Anzi, saranno offerte 3 cene dal Ristorante Conti a chiunque riuscirà a batterlo. Il padre Gianfranco, invece, risponderà a chiunque voglia sapere in quale giorno della settimana è avvenuta o avverrà una qualsiasi data, a partire dalla nascita di Cristo fino al 4905, quando il calendario subirà una variazione.

Una coppia molto preparata nelle rispettive specialità. Da non perdere.

