Damiano entra nella prestigiosa European School of Ballet di Amsterdam

Damiano Ferraro, in alcune foto da lui gentilmente concesse, impegnato in alcuni momenti di danza contemporanea. Lo studente del Liceo Coreutico Niccolini Palli trascorrerà un anno all'estero per portare avanti questa avventura

L'allievo della scuola Laboratorio Danza e Movimento direzione artistica Cecilia e Mitzi Testi, Damiano Ferraro, ha vinto una borsa di studio di un anno per una delle scuole di danza più prestigiose d'Europa e non solo. "Voglio godermi a pieno questa avventura. Questo è quello che voglio fare nella vita: diventare un ballerino professionista e la strada da percorrere è questa. Sarà dura ma ho voglia di farmi sorprendere da un anno ricco di emozioni"

di Giacomo Niccolini

Una delle scuole di danza più prestigiose d’Europa e tra le più importanti del mondo. Esserne parte? Un privilegio oltre che un immenso sacrificio fatto di ore di studio e sudore. Damiano Ferraro, livornese che fra pochi giorni (a fine settembre) compirà 17 anni, può vantare di essere uno dei ballerini ammessi a questa scuola d’elite la European School of Ballet (ESB) di Amsterdam. È stato proprio lui infatti a far innamorare della sua arte espressiva il direttore in persona della scuola, il signor Jean-Yves Esquerre, che dopo averlo avuto con sé per una settimana a maggio, grazie ad un concorso vinto dallo stesso Damiano che gli aveva consentito di volare in Olanda per uno stage di 7 giorni, ha fatto di tutto per portarlo nella sua ESB per l’anno accademico che è iniziato proprio in questi primi giorni di settembre.

Una soddisfazione immensa che Damiano, ballerino de Laboratorio Danza e Movimento direzione artistica Cecilia e Mitzi Testi, ha l’onore di potersi godere a fondo grazie all’audizione che gli ha permesso di vincere il primo passepartout per Amsterdam ballando sulle note di Magnificat di Mina grazie ad una coreografia di Michael Fuscaldo. Da lì la borsa di studio vinta che gli consentirà di coprire quasi totalmente la cospicua e non banale retta annuale olandese compresa di vitto, alloggio e assistenza h24.

Un sogno che si realizza, passo dopo passo. “Se ci penso un po’ mi emoziono davvero – commenta Giulia Diana, sua maestra al scuola di danza qui a Livorno del Laboratorio Danza e Movimento – Damiano ha sempre avuto un modo davvero empatico e coinvolgente di danzare. Lo notano tutti ogni volta che balla. Questa è una grande opportunità che spero sappia utilizzare al meglio come ballerino e come persona. Gli faccio il mio più grande in bocca al lupo”.

“Sono arrivato qui domenica 1° settembre – spiega Damiano raggiunto al telefono da QuiLivorno.it – carico e motivato ma al contempo sereno e pronto ad affrontare un anno pieno di emozioni che mi si sta aprendo davanti. Da ieri è iniziato l’anno accademico e… sono pronto ad accogliere lo stupore. Non sarà facile ma è questo quello che voglio fare nella vita: ballare, diventare un ballerino professionista e in Italia non è così semplice percorrere questa strada. Questa scuola è il top per quello che concerne il training e la prospettiva lavorativa. Ti preparano molto su come preparare un curriculum vitae e sull’aspetto legato alle audizioni. Il mio obiettivo è quello di poter ballare in una compagnia internazionale e spero di riuscirci. Lo studio? Qua dalle 10 alle 17,30 circa tutti i giorni ci dedichiamo alla danza e a tutto il mondo che le gira intorno. Poi ritorno negli alloggi, mi faccio una doccia, accendo il pc e mi collego con il registro elettronico del Liceo Coreutico Niccolini-Palli con il quale ho un patto formativo per studiare e per seguire il programma scolastico italiano cercando di fare del mio meglio anche su questo aspetto. Non sono il solo italiano qua dentro ma credo di essere l’unico Toscano. Ci sono italiani da Nord a Sud e ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. È davvero un’esperienza bellissima che cerco di godermi a pieno”.

