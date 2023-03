Dance Music Award, Charlie Dee è secondo in Italia tra i Dj Resident

Il livornese Luca Ciurli, in arte Charlie Dee, è arrivato al secondo posto in Italia come miglior Dj Resident. Da anni anima infatti le notti del mitico locale di Forte dei Marmi, La Capannina di Franceschi

di Giacomo Niccolini

Come ogni cosa fatta con cervello e cuore, ogni lavoro, ogni professione, c’è sempre tanto sacrificio e sudore dietro. E c’è anche, e tanto, dietro al secondo posto in Italia come miglior Dj Resident per Luca Ciurli, in arte Charlie Dee, animatore ai piatti delle magiche notti della Capannina di Franceschi. Secondo la giuria specializzata di Dance Music Award e grazie anche ai voti ricevuti dal popolo della notte e dai tanti sostenitori, il nostro concittadino è riuscito ad arrivare sul secondo gradino del podio. Una “medaglia d’argento” che si è messo al collo durante la serata di gala conclusiva di questo concorso andata in scena la sera del 26 marzo a Villa ReNoir di Legnano.

Un risultato meritato a 360 gradi per Charlie Dee che da anni ormai anima le notti della Capannina e che sulle spalle ha esperienza da vendere.

La Toscana torna a casa con cinque podi e vale a dire primo posto come miglior fotografo (Fabio Presta Fotografia), primo posto come miglior vocalist woman (Charlotte Voice), secondo posto come locale invernale (Otel, Firenze), secondo posto come miglior Pr (Ciro Grazioli), secondo posto come miglior Dj Resident (Charliee Dee) e terzo posto come miglior locale estivo (La Bussola, Versilia).

“Non mi aspettavo un risultato così sorprendente – ha commentato Luca Ciurli a QuiLivorno.it all’indomani dal secondo posto ottenuto – Un risultato ottenuto in primis proprio grazie al supporto dei tantissimi che mi hanno votato ed alla Capannina di Franceschi. Un risultato incredibile. A tutti voi va il mio più grande. Un ringraziamento particolare a chi mi ha accompagnato in questo viaggio Fabio Tonelli Simone Belluomini la direzione della La Capannina Di Franceschi ed alla splendida squadra della Capanna. Sono davvero orgoglioso. Se razionalizzo un attimo e penso cosa significa tutto questo, essere il secondo in Italia tra i Dj Resident… beh mi vengono i brividi. Grazie di cuore a tutti”.

Condividi: