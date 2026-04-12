Dancing Queen, musica e solidarietà al Goldoni

Martedì 28 aprile alle 21 il Teatro Goldoni ospita il musical in due atti promosso dai Lions Club Livorno Meloria e Porto Mediceo. Il ricavato sarà devoluto a La Casa ODV e Casa Papa Francesco

Martedì 28 aprile alle ore 21.00, il Teatro Goldoni ospiterà “Dancing Queen!”, musical in due atti promosso dal Lions Club Satellite Livorno Meloria e dal Lions Club Livorno Porto Mediceo, con la regia di Sara Del Vivo e l’assistenza alla regia di Benedetta Cuchel. Lo spettacolo, realizzato da MSG Musical Show Group, sarà una serata coinvolgente tra musica, danza e divertimento, ma soprattutto rappresenterà un’importante occasione di solidarietà. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto a sostegno dell’Associazione La Casa ODV, una casa che ospita persone malate e prive di sostegno sociale, offrendo loro cura, accompagnamento e speranza, e della Casa Papa Francesco, realtà che accoglie bambini e ragazzi accompagnandoli nel percorso di crescita verso un nuovo futuro. L’iniziativa punta ancora una volta a unire cultura e impegno sociale. Il costo del biglietto è di 25 euro intero ed è disponibile anche il biglietto ridotto. Il ricavato andrà interamente in beneficienza. I biglietti sono acquistabili online su TicketOne al seguente link https://www.ticketone.it/artist/fondazione-teatro-livorno/dancing-queen-4123873/ o direttamente presso la biglietteria del Teatro Goldoni. I Lions Club promotori invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, per vivere una serata di spettacolo e contribuire, ancora una volta, a trasformare la cultura in un gesto concreto di solidarietà. L’appuntamento del 28 aprile si inserisce nel solco delle numerose iniziative benefiche già promosse negli ultimi anni dal Lions Club Satellite Livorno Meloria e dal Lions Club Livorno Porto Mediceo, confermando la forte attenzione dei Lions livornesi verso il territorio e le sue esigenze.

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