Daniele Fabbri, stand-up comedy in Fortezza Nuova

Prosegue la rassegna di stand-up comedy organizzata da AltraScena in Fortezza Nuova. I quattro appuntamenti in totale si svolgono nella Sala degli archi secondo le regole di questi particolari spettacoli comici che prevedono asta, microfono, nessun orpello scenico e una buona dose di irriverenza.

Dopo il successo di Tiziano La bella, giovedì 20 febbraio, ore 21, è la volta di Daniele Fabbri. Il comico romano torna a Livorno, dopo l’applaudita performance della scorsa estate quando divide il palco di Fortezza Nuova con il collega Giorgio Montanini. Il nuovo provocatorio spettacolo è: “Quando c’era lei”. La domanda su cui gioca l’artista è: “lei chi?”. “La prima risposta a balzare in testa, probabilmente, riguarda una persona specifica” dichiara, “ma possiamo fidarci di un’impressione quando leggiamo un titolo?” E prosegue: “se invece ‘lei’ si riferisse a una ex fidanzata (…) Se si trattasse di un concetto astratto a cui i giovani non danno più importanza, come ‘la ragione’ o ‘la pensione’?” Una serie di ipotesi fungono per Fabbri da occasione per affrontare temi come il distacco dalla realtà, ancora più intenso con la diffusione dei social network, il conseguente abbassamento della soglia di attenzione e gli inganni che spesso rendono vittime gli utenti. Un appuntamento per ridere ma anche per riflettere sulla società in cui viviamo.

Stand-up comedy in Fortezza Nuova

20 febbraio h 21.00 Daniele Fabbri

13 marzo h 21.00 Laura Formenti

17 aprile h 21.00 Chiara Becchimanzi

Biglietti diyticket.it

https://www.diyticket.it/locations/1462/fortezza-nuova

